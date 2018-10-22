Российская активистка заявила, что песня Оксимирона стала причиной массового убийства в Керчи, и требует ее переписать

Российская активистка Евгения Чудновец написала жалобу на песню рэпера Оксимирона Последний звонок в Роскомнадзор. Она убеждена, что именно эта композиция стала причиной массового убийства в Керчи.

«Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», - написала она в Facebook.

В композиции российского рэпера речь идет о массовом убийстве в школе, а в видеоклипе на нее использованы кадры из фильма Класс, посвященного той же теме.

Активистка заявила, что считает, что текст песни и клип на нее спровоцировали нападение в керченском колледже, а также призвала рэпера удалить или переписать свою песню.

Чудновец подала жалобу в Роскомнадзор и обратилась к детскому омбудсмену в РФ Анне Кузнецовой, чтобы та помогла заблокировать опасное видео.

Напомним, 17 октября в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что ответственность за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму несет РФ.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что Украина требует от РФ качественного расследования произошедшего в оккупированном ею Крыму.