Рианна запретила Дональду Трампу использовать свою музыку во время агитации

Американская певица Рианна возмутилась тому, что нынешний президент США Дональд Трамп использует во время своей кампании ее песни.

Сотрудник The Washington Post Филипп Ракер обратил внимание исполнительницы, что Трамп использовал в качестве музыкального сопровождения для своих политических сообщений синглы из ее альбома Good Girl Gone Bad: Reloaded 2008 года.

"Об этом уже говорилось миллион раз, теперь миллион и первый - митинги Трампа не похожи ни на что другое в политике. В настоящее время песня Рианны Don’t Stop the Music орет в Чаттануге, в то время как помощники бросают в толпу бесплатные футболки с надписью Trump. Всем нравится", - написал Ракер в Twitter.

Рианна мгновенно отреагировала и ответила: "Это ненадолго...Ни я, ни мои поклонники никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов или рядом, так что спасибо за то, что сообщили, Филипп!"

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ