Представлен рейтинг лучших песен о любви всех времен

Музыкальные эксперты американского портала INSIDER составили рейтинг лучших песен о любви в истории: от современных треков до вечно актуальных композиций, которые может напеть каждый из нас.

На первом месте в топе оказалась песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You, которая стала саундтреком к фильму 1992 года Телохранитель и была удостоена множества наград, в том числе Грэмми за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал.

Вторую строчку в рейтинге занимает композиция September американской фанк-группы Earth, Wind & Fire. Тройку лидеров замыкает хит You Make Loving Fun британо-американской рок-группы Fleetwood Mac.

Полный список лучших песен о любви выглядит так:

1. Уитни Хьюстон, I Will Always Love You

2. Earth, Wind & Fire, September

3. Fleetwood Mac, You Make Loving Fun

4. Этта Джеймс, At Last

5. Фрэнк Оушен, Thinkin' Bout You

6. Адель, Make You Feel My Love

7. The Beach Boys, God Only Knows

8. Селин Дион, The Power of Love

9. Explosions in the Sky, Your Hand in Mine

10. Питер Гэбриэл и Йуссу Н'Дур, In Your Eyes

11. Рианна и Келвин Харрис, We Found Love

12. Элтон Джон, Your Song

13. The Righteous Brothers, Unchained Melody

14. Марвин Гэй и Тамми Террелл, Ain't No Mountain High Enough

15. Бейонсе и Jay-Z, Crazy in Love

Также в рейтинг, состоящий из 51 песни, попали романтические хиты Джастина Тимберлейка, Брайана Адамса, Стиви Уандера, Майкла Джексона, The Beatles, Bee Gees, Тины Тернер, Мадонны, Элвиса Пресли, группы Queen и других музыкантов.

