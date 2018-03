Precious. Depeche Mode включил композиции харьковского Prime Orchestra в число лучших каверов на свои песни

Кавер-версии хитов культовой группы Depeche Mode в исполнении украинского оркестра Prime Orchestra вошли в число лучших по версии самих рокеров.

Композиции Prime Orchestra были отобраны для акции Facebook Fan Takeover и опубликованы на официальном сайте Depeche Mode.

Prime Orchestra был создан Максимом Максименко и Юрием Рыбалкой в Харькове в 2014 году. Они хотели получить не просто симфонический коллектив, а настоящее шоу с пиротехническими и световыми эффектами, джаз и рок-бэндом, вокалистами, диджеем.

Творчеству Depeche Mode было посвящено целое отделение в первой шоу-программе Prime Orchestra. «Мы это сняли на видео, выложили в YouTube, фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали в акцию Fan Takeover», - рассказывает Максименко.

«Первые несколько композиций Depeche Mode в нашей программе были узнаваемыми хитами, - вспоминает руководитель оркестра и саунд-продюсер Алексей Хорольский. - Когда увидели отклик слушателей, стали отбирать другие их песни. Всего мы используем семь композиций Depeche Mode, среди которых Personal Jesus, Enjoy the Silence, Precious, Never Let Me Down Again, причем две из них мы сделали в нескольких аранжировках».

Аранжировки Prime Orchestra впечатлили британских музыкантов. “Мы познакомились с невероятными видеороликами оркестра, посвященными Depeche Mode, и от имени всей группы пригласили Prime Orchestra поделиться своими каверами, опытом и всем, что их связывает с DM и с фанатами группы”, - рассказал представитель Depeche Mode Карл Стивенс.

Читайте также: Песня украинской группы стала саундтреком к кампейну британского дома моды

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook