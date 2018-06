Пять выступлений Gorillaz, которые стирают границы между виртуальным миром и реальностью

25 и 26 июля в Киеве снова пройдет фестиваль UPark. В первый день его возглавит британская группа Gorillaz. Мы собрали пять самых захватывающих шоу от Дэймона Албарна и мультяшной четверки.

Под их хиты проходили церемонии Grammy и катался на машине Брюс Уиллис. Их треки Feel Good Inc. и On Melancholy Hill стали такими же маркерами поп-культуры нулевых – как MTV и выходки Бритни Спирс.

Виртуальные мир Gorillaz – целая вселенная, в то время как живые выступления группы объединяют на одной сцене лучших музыкантов современности. Кроме Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта в Киеве на сцену выйдут еще несколько десятков приглашенных музыкантов. Все для того, чтобы представить новый альбом (The Now Now) и лучшие треки из своей дискографии. Каждое новое шоу группы непредсказуемо, но прошлые лайвы Gorillaz уже давно вошли в музыкальную историю.



Gorillaz, MTV Europe Music Awards, 3 ноября 2005

В 2012-м голограмма Тупака на фестивале Coachella стала одной из горячих тем в СМИ, но семь лет до этого Gorillaz уже ходили на грани выдуманного и реального. В 2005-м на церемонии MTV группа во всей красе продемонстрировала сразу два своих облика – в лайве соединились воедино голограммы виртуальных персонажей и живые музыканты.

Gorillaz & Madonna, Grammy Awards, 8 февраля 2006

В середине нулевых не было принято петь дифирамбы о Lady Gaga или Beyonce. Тогда поп-мир крутился вокруг Мадонны. Каждое ее движение на церемониях продумывалось до секунд, а вместе с ней появлялись только лучшие в своем роде. В 2006-м на церемонии Grammy американская певица вышла вместе с Gorillaz. По сюжету шоу Feel Good Inc. переливается в Hung Up, а между зрителями церемонии исчезает черта между американской и британской поп-музыкой; виртуальными Gorillaz и живой Мадонной.

Gorillaz & Snoop Dogg, Glastonbury, 25 июня 2010

Выступление на британском Glastonbury – определенный рубеж в карьере любого музыканта. Шанс занять главный слот на сцене перед 200 тысячной аудиторией крайне редко выпадает дважды. Но в 2008-м Деймон Албарн возглавляет фестивальный лайн-ап с Blur, а уже в 2010-м возвращается с Gorillaz. Сетлист лайва впитал в себя все знаковые композиции из истории группы, на сцене десятки музыкантов и… Снуп Догг. Вместе они исполнили Clint Eastwood, чем заставили Гласто петь громче их самих.

Gorillaz & Noel Gallagher, Jehnny Beth, The Graham Norton Show, 8 мая 2017

После 7-летнего затишья, в 2017-м Gorillaz возвращаются с новым альбомом Humanz. К записи которого приложили свои руки главные трендсеттеры музыкальной индустрии: от Ноэла Галлахера до Бенджамина Клементина и Kelela. C новой пластинкой они будто бы поставили себе цель доказать, что их живые лайвы – это настоящий аттракцион.

Когда-то создав виртуальный мир, теперь они захотели вернуться оттуда живыми. Количество музыкантов на сцене увеличивается в десятки раз, и даже в ТВ-выступлениях. Так, в ходе промокампании Humanz группа встречается с Ноелем Галалхером и Дженни Бет в эфире Graham Norton Show – чтобы доказать, живьем их не отличить от записи.

Полное шоу Gorillaz, Rock M Ring, 3 июня 2018

В июне 2018-го Gorillaz выпускают новые синглы Humility, Sorcererz, Lake Zurich и анонсируют альбом The Now Now. Впервые новое шоу в поддержку грядущего релиза группа представила в Германии, на фестивале Rock am Ring. Всего в расписании группы 28 концертов. И где бы Gorillaz не выступали, сегодня они занимают только главные слоты в лайн-апах фестивалей. Издание Wired называет их шоу одним из самых высокотехнологичных, именно с ним Gorillaz выступят впервые в Украине, 25 июля на фестивале UPark 2018.