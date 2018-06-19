Пять причин пойти на концерт культовых Massive Attack в Киеве

Во второй день фестиваля UPark, 26 июля, на сцене выступит британская группа Massive Attack. Пионеры трип-хопа, которые за свои 30 лет на сцене, не только записали десятки хитов, но и стали источником вдохновения для множества музыкантов, в том числе для Шинейд О’Коннор, Portishead и The XX.

В рамках первого украинского шоу команда сыграет треки с альбомов-блокбастеров Mezzanine, Blue Lines и поупражняется с новым материалом. Само шоу Massive Attack – своего рода, гипнотический сеанс, в котором свет соединяется воедино с музыкой. Есть тысячи причин не пропустить их лайв в Киеве, но мы выбрали пять – музыкальных.

Чтобы утонуть в мистическом лайве из лучших треков группы

За свою карьеру Massive Attack откатали десятки туров и сыграли на лучших фестивалях планеты – от Glastonbury до Coachella. О их живых выступлениях лестно отзываются критики Rolling Stone и NME. Простым языком, они качают. Однажды группа даже удостоилась статуэтки Brit Awards в номинации «Лучший танцевальный артист Британии». Как правильно танцевать под музыку группы – спор без исхода, но, как только они выходят на сцену, тысячи их слушателей будто бы в унисон начинают извиваться под их дудку.

Чтобы увидеть Massive Attack вместе с Young Fathers на одной сцене

В 2016-м группа выпустила 4-трековый EP, для записи которого собрала, кажется, всех своих друзей – Tricky, Azekel, Roots Manuva и Young Fathers. Последние, к слову, заявлены в лайн-апе UPark, так что можно быть уверенным – Voodoo in My Blood впервые будет сыгран в Украине в своей самой правильной форме.

Чтобы отпраздновать 20-летие главного альбома группы

Третья по счету пластинка группы - Mezzanine, а по совместительству наиболее коммерчески успешный альбом в истории группы, в этом году празднует свое 20 летие. Для того, чтобы юбилей заполнился, Роберт Дель Найя совместно с швейцарскими учеными закодировал весь материал из альбома в ДНК. Во время своих текущих выступлений группа играет суперхиты Angel, Risingson. Ты никогда не знаешь с чем они выйдут на бис.

Чтобы переосмыслить музыкальные жанры и стили

Музыку группы принято относить к трип-хопу. Но главное преимущество группы в том, что от трека к треку они будто ставят себе в цель –наполнить музыкальные стили новыми смыслами. Они балансируют на грани джаза, фанка и современной поп-музыки и никогда не знаешь, в каком жанре ты их встретишь в следующий раз. В 2008-м музыкальное издание Q вручило группе статуэтку за внедрение инноваций в развитие музыки. Сегодня они все так же продолжают свои экспериментирты со звучанием, а во время концертов, как правило, делятся их результатами.

… и, возможно, чтобы услышать их главный хит

Вокал для Teardrop изначально хотели отдать Мадонне, но Роберт Дель Наджа и Грэнтли Маршалл решили, что песня больше подходит Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. Мадонне песня понравилась и она разочаровалась, что участники отдали приоритет не ей. Фрейзер написала текст и посвятила его погибшему музыканту Джефу Бакли. Teardrop стала главным хитом группы. В 98-м и 99-м песня удостоилась номинаций от MTV, Brit Awards и ворвалась в чарты Billboard. Прошло 20 лет, но время этому треку только сыграло на пользу.Сегодня группа играет его редко, но никогда не знаешь до последнего с чем они выйдут на бис. Впервые в Украине Massive Attack выступят в рамках фестиваля UPark (25-26 июля).