Пашина двадцятка. Выпуск 2-й

Вторая порция хитов недели от радиодиджея Павла Шилько в его авторской передаче Пашина Двадцатка. Узнайте, как поменялся рейтинг исполнителей и кто из него вылетел.

20. Alyosha - На фоні Париж

25 декабря вышла пластинка Маленький секрет, над которой артистка Alyosha вместе с продюсером Вадимом Лисицей работала на протяжении двух лет. В альбом вошло 18 треков, лейтмотивом которых стала монументальная сила любви. А сегодня в Пашиной двадцатке песня из этого альбома под названием На фоні Париж.



19. Post Malone – Rockstar

Исполнитель одного из самых популярных рэп-треков ущедшего года Post Malone готовит к выходу новый студийный альбом. Пластинка выйдет в 2018 году. В сеть просочились превью из композиций будущего релиза, на котором появляются Джастин Бибер и Канье Уэст.

18. Michelle Andrade - Musica

Певица Michelle Andrade, которую продюсирует Потап, продолжает радовать своих поклонников новыми треками. В новой песне артистка откровенно рассказывает о своей истории любви. Как она сама говорит: "она ностальгическая, создавалась в слезах и каждое слово мною прочувствовано, а потом Потап помог это все осуществить".

17. Lauv – I Like Me Better

Свой сингл I Like Me Better, завоевавший популярность и известность, Lauv выпустил в 2017 году. Эту композицию он пишет после того, как решает продолжить свое обучение в Нью-Йорке на фоне начавшихся там отношений. Потом он начинает тур, с которым выступает в восьми городах по всей территории США.

16. TAYANNA – Леля

Фаворитка национального отбора на Евровидение Tayanna c песней Леля поборолась за право представлять Украину на международном конкурсе в Лиссабоне. У Tayanna большое будущее, большой талант, и за ней стоят невероятно профессиональные люди, такие как Алан Бадоев. Трек зажигательный, классный, он поднимет вам настроение.

15. Luis Fonsi, Demi Lovato – Échame La Culpa

В своей новой песне Échame La Culpa (рус. Во всем вини меня), Луис Фонси спел с американской певицей Дэми Ловато. Клип выполнен в похожем на Despacito стиле - жаркие танцы, красивые девушки, бодрый ритм, ну что собственно еще нужно. За ночь клип успел набрать больше миллиона просмотров на YouTube. Зрители положительно отреагировали на этот клип.

14. O.Torvald - В подушках

Популярная украинская рок-группа O.Torvald установила рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины. O.Torvald презентовали клип на песню Ліхтарі на самом большом медиа-фасаде Украины.

"Песню Ліхтарі мы посвятили нашим фанатам", - говорят музыканты: "идея возникновения сингла родилась на концерте. Ліхтарі - это наши люди, которые на концертах включают фонарики на телефонах". Для съемок клипа использовали 121 светодиод, которые создали невероятную атмосферу. Именно из них сформировалось специфическое освещение для видео. Но в Пашиной двадцатке не песня Ліхтарі, а другая песня под названием В подушках.

13. Martin Garrix & David Guetta – So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya)

Интерес к музыке у Мартина Гаррикса стал появляться с 4-летнего возраста, когда он начинал играть на гитаре. Когда ему было 8, он увидел выступление диджея Tiesto на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, что сподвигло его начать писать свою собственную музыку. Мартин обрел широкую известность благодаря своей песне Animals.

12. TamerlanAlena – Покопокохай

По сюжету артисты боксируют на ринге, и это реальный бой, к которому они готовились длительное время. Интернациональная аудитория следит за боем Тамерлана и Алены выбирая победителя с помощью соцсетей. Клип обошелся музыкантам в 25 тысяч долларов и стал самым дорогим в истории их творчества.

11. Maluma – Corazon

Колумбийский исполнитель Maluma станет официальным исполнителем гимна Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Договоренность между ФИФА и певцом уже достигнута и он уже начал работу над треком. Maluma стал широко известен за песню El Perdedor, которая собрала более миллиарда просмотров на YouTube.

10. Время и Стекло – Тролль

Группа Время и Стекло, которая выпустила первую украиноязычную композицию презентовала новый хит под названием Топ, новый танцевальный трек вдохновлен популярными песнями группы продолжает их фирменную музыкальную стилистику. Новинку визуализировали в лирик-видео.

9. Dua Lipa – New Rules

Новая IT-girl, британская певица Dua Lipa успела поставить немало рекордов, например, в свой первый мировой тур она отправилась всего через два года после дебюта, в 2018 году ей удалось "собрать" наибольшее количество номинаций на премии Brit Awards.

8. Bebe Rexha – Meant to Be (feat. Florida Georgia Line)

Упорство, трудолюбие и талант поэта Bebe Rexha демонстрирует очень давно. Именно из под ее пера вышел хит Eminem и Rihanna - The Monster и свежая работа David Guetta и Nicki Minaj - Hey Mama. А теперь Bebe Rexha сама исполняет свою песню Meant to Be.

10 лет назад на первом месте в Пашиной двадцатке

В США есть такой термин music collaboration, можно перевести как дуэт, но иногда в нем участвует больше артистов, иногда, чтобы поделиться аудиторией друг друга или создать что-то особенное. Одна из самых прогрессивных певиц Мадонна вместе с Джастином Тимберлейком, песня 4 Minutes.

7. Kazka – Дива

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню Дива, это история о том, что чудеса случаются с каждым. Вдохновением для этого клипа стало творчество режиссера Сергея Параджанова. В 2018 году исполняется 50 лет одному из его самых поэтичных произведений под названием Цвет граната.

"Наш клип - это благодарность за вклад великого мастера в украинскую культуру и ее развитие", - комментируют его участники группы.

6. Ed Sheeran – Perfect

Один из самых популярных певцов последних пары лет Эд Ширан готовится к своей свадьбе, которая станет грандиозным событием в жизни музыканта. Ширан не забывает о благотворительности и на днях подписал одну из своих гитар и передал родителям больной раком девочки, чтобы те разыграли ее на аукционе.

5. Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Кубино-американская певица Camila Cabello выпустила клип на песню Never Be the Same, трек стал вторым официальным синглом в поддержку дебютного альбома.

Она стала известной после участия в американском вокальном конкурсе X-Factor в 2012 году и до 2014 года пела в группе Fifth Harmony. Сейчас она популярная сольная исполнительница и ее песня на 5 строчке.

4. THE HARDKISS – Кораблi

Участники группы The Hardkiss Юлия и Валентин запретили своему двухлетнему сыну смотреть мультики. Они рассказали, что воспитывают сына без гаджетов.

Наброски этой песни были сделаны Юлией Саниной еще до знакомства с ее мужем Валентином Бебко, когда ей было 15 лет. Вместе они дописали ее, прошло много времени. Главное, что это состоялось, главное, что звучит.

3. Bruno Mars – Finesse

На 60-й церемонии вручения Grammy, которая прошла в Нью-Йорке в первый раз за 15 лет певец Бруно Марс получил премию в номинации лучшая песня года. Он удостоился награды за композицию That’s What I Like. Эта песня выиграла номинацию лучшая R&B-песня и R&B-исполнение. Кроме того 32-летний Марс получил статуэтки за лучший альбом 24K Magic и лучшую запись за песню Finesse.

2. Антитіла – TDME

1. JP Cooper – She's On My Mind

Его внешний вид напоминает регги-исполнителя, но он играет что-то в духе фолка, блюза или соул. Песня She's On My Mind была выпущена 21 июля 2017 года, она звучит на весь мир до сих пор.