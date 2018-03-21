Пашина двадцатка. Выпуск 1-й. Возвращение легендарного музрейтинга в эфире Радио НВ

После трехлетнего перерыва радиодиджей Павел Шилько возвращается на Радио НВ вместе со своей культовой передачей Пашина двадцятка - это лучшие 20 песен недели украинской и мировой музыки.

Программа выходит в эфир каждую субботу с 12:00 до 14:00 с повтором с 21:00 до 23:00.

20. The Hardkiss - Журавлі

Первый сингл с нового альбома, который выйдет в конце 2018 года. В новой песне музыканты сделали акцент на голосе и мелодии. Видео снял гитарист и продюсер группы Вал Бебко, текст написала в отеле под гитару во время гастролей вокалистка Юлия Санина, как она сама сказала "буквально за несколько минут".

19. Post Malone - Rockstar

Песня изданная 15 сентября 2017 года в качестве первого сингла с его предстоящего студийного альбома. Клип на эту песню очень оригинален, сценарий похож на фильм Убить Билла, но обладает неординарным почерком.

18. Alyosha - На фоні Париж

В основе этой истории выдуманный сюжет, о том что было бы, если бы Адам и Ева не поддались искушению. Сюжет видео захватывает дух и не только в переносном смысле этого слова.

17. Maluma - Corazon

Первый сингл с грядущего альбома колумбийского певца и поэта песенника Хуана Луиса Лондоньо Ариаса, который более известен под сценическим псевдонимом Maluma. Corazon - в переводе с испанского означает сердце.

16. Lauv - I Like Me Better

Ари Стапранс Леф известный под именем Lauv выпустил трек, который стал невероятно популярным - попал в десятку лучших в немецком, австрийском и австралийском чартах.

15. Kazka - Дива

Музыкальная группа из Киева, играющая в стиле experimental-pop с элементами электрофолка, все песни коллектива исполняются на украинском языке. Всего за месяц их первый клип на песню Свята собрал более 4 миллионов просмотров. К тому же они стали открытием уходящего 2017 года. Давайте послушаем как звучит новая песня Дива.

14. Luis Fonsi, Demi Lovato - Échame La Culpa

Échame La Culpa - песня записанная Луисом Фонси, человеком, который покорил мир, его клип на песню Despacito с 4,9 миллиардами просмотров, стал самым просматриваемым роликом на YouTube. Оказывается у него есть еще песни, как по мне Échame La Culpa - это некий клон, ну как бы то ни было, это тоже очень популярная хорошая песня.

13. Злата Огневич - Танцювати

Впервые трек Танцювати прозвучал на втором аншлаговом концерте в дворце Украина 28 марта. Исполнив зажигательную композицию артистка была вознаграждена шквалом аплодисментов, а спустя две недели в интернете, а также в эфирах украинских радию появилась студийная версия песни. Как всегда Михаил Некрасов все это придумал, а Злата Огневич своим фантастическим голосом спела.

12. Bebe Rexha - Meant to Be (feat. Florida Georgia Line)

Песня американо-албанской исполнительницы вышедшая 24 октября 2017 года. Эта песня достигла 9 позиции в американском чарте Billboard. Благодаря этому синглу она поставила кантри-рекорд, она поднялась выше любой другой женщины-солистки, которая возглавляла Hot Country Songs.

11. TamerlanAlena - Покопокохай

Эти артисты называют свой стиль, как нео R&B по-украински. Песня Покохай стала первой авторской работой на украинском языке. Игра слов и заигрывание с мелодией, создает трек, которому подпеваешь моментально.

10. Dua Lipa - New Rules

Песня английской поп-дивы Dua Lipa, вышедшая на радио 21 июля 2017 года. Это электропоп, который набирает большую популярность среди мировых исполнителей, хотя сама Dua Lipa описывает свой стиль, как некий dark-pop. Песня получила позитивные и умеренные отзывы музыкальных критиков, но в интернете у нее невероятная популярность

9. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

Песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо. Этот трек был записан в соавторстве с Фарреллом Уильямсом. Песня была выпущена 8 сентября 2017 года. Она целиком охватывает кубинские корни и занимает первые места мировых чартов.

8. Время и Стекло - Тролль

Троль - это диалог мужчины и женщины, которому десятки тысяч лет. Песня о современных отношениях людей в нашем мире.

"В этой песне есть и философия и чего там только в ней нет", - говорит продюсер проекта Потап.

7. Martin Garrix & David Guetta - So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya)

Это песня голландского продюсера и диджея Мартина Гаррикса и Дэвида Гетты. Звучит красиво.

6. TAYANNA — Леля

Фаворитка национального отбора на Евровидение Tayanna c песней Леля, поборолась за право представлять Украину на международном конкурсе в Лиссабоне. У Tayanna большое будущее, большой талант, и за ней стоят невероятно профессиональные люди, такие как Алан Бадоев. Трек зажигательный, классный, он поднимет вам настроение.

5. Bruno Mars - Finesse

Песня американского певца Бруно Марса, за которую он получил премию Грэмми. Он удивительный человек, который подарил миру сочетание того, что когда-то делал великий Джеймс Браун, Майкл Джексон и чего-то добавил своего.

4. Антитіла - TDME

В обновленном составе после концертной паузы Антитіла презентуют первую студийную работу. Премьера песни Там де ми є состоялась 30 ноября 2017 года. Хороший трек, горжусь качеством их работы, как они растут и идут вперед.

3. THE HARDKISS - Кораблi

Наброски этой песни были сделаны Юлией Саниной еще до знакомства с ее мужем Валентином Бебко, когда ей было 15 лет. Вместе они дописали ее, прошло много времени. Главное что это состоялось, главное что звучит, и они, так между прочим, на 3 позиции.

2. Ed Sheeran - Perfect

Эд Ширан, о нем знают все, его любят все, его перепели тоже все. Эта песня достаточно свежая, но ее уже c большим удовольствием пересмотрели несколько сотен миллионов пользователей YouTube.

1. JP Cooper - She's On My Mind

Песня английского певца Джона Купера покорила весь мир, это четвертый сингл из его дебютного альбома Raised Under Grey Skies. Песня настолько въедливая, что я думаю, что после ее прослушивания до конца дня вы будете жить только с ней.