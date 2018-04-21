От хитов Coldplay до Wake Me Up. Вспоминаем 14 лучших треков Avicii

Ему было всего 28 лет

Поклонники и коллеги шведского ди-джея и продюсера Тима Берглинга, более известного под псевдонимом Avicii скорбят о его смерти.

Успешный музыкант ушел из жизни в возрасте 28 лет. Avicii нашли мертвым в столице Омана Маскате, о чем накануне сообщил его представитель в официальном заявлении.

На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых ди-джеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг «королей электронной музыки», составленный бизнес-изданием. В частности, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых ди-джеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов. Он также является обладателем двух наград престижной премии MTV Music Awards, премии Billboard Music Award, а также двух номинаций на Грэмми.

Помимо мировых хитов, которые возглавляли чарты электронной и поп-музыки, в числе его работ – популярные треки таких известных артистов, как Бейонсе, Мадонна и группа Coldplay, к написанию и продюсированию которых он приложил свою руку.

Предлагаем вместе с НВ Style вспомнить лучшие треки DJ Avicii – как запоминающиеся сольные хиты, так и композиции, написанные для звезд с мировым именем, и яркие коллаборации.

Avicii - Wake Me Up

Coldplay – Hymn for the Weekend

Avicii - Hey Brother

Avicii - Addicted To You

Conrad Sewell – Taste The Feeling

Avicii - Levels

Madonna – Devil Pray

Avicii - Waiting For Love

Avicii - Lonely Together ft. Rita Ora

Coldplay – A Sky Full Of Stars

Avicii - Lay Me Down ft. Adam Lambert

Avicii - The Nights

Avicii vs Nicky Romero - I Could Be The One

Avicii - You Make Me

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