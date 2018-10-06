От Barcelona до Casta Diva. Лучшие арии легенды оперной сцены Монсеррат Кабалье

Легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла на 86 году жизни.

Монсеррат Кабалье вошла в историю музыки как одна из лучших исполнительниц партий сопрано 20 века.

НВ STYLE вспоминает самые яркие песни и оперные арии в исполнении легенды оперной сцены.

Barcelona

Рок-композиция Barcelona, исполненная в дуэте с вокалистом британской рок-группы Queen Фредди Меркюри, пожалуй, самая известная в репертуаре Монсеррат Кабалье. Песня о ее родном городе была представлена в 1987 году. Barcelona стала одним из гимнов Летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. На церемонии в честь открытия Игр песня прозвучала в записи, Фредди Меркюри умер за несколько месяцев до этого.

O mio babbino caro

Habanera

Vissi d’arte

La Tarantula

Casta Diva

Signore, ascolta!

Hijo de la luna

Ave María