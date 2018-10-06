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От Barcelona до Casta Diva. Лучшие арии легенды оперной сцены Монсеррат Кабалье

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Монсеррат Кабалье считается одной из лучших сопрано 20 века

Монсеррат Кабалье считается одной из лучших сопрано 20 века

Легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла на 86 году жизни.

Монсеррат Кабалье вошла в историю музыки как одна из лучших исполнительниц партий сопрано 20 века.

НВ STYLE вспоминает самые яркие песни и оперные арии в исполнении легенды оперной сцены.

Barcelona

Рок-композиция Barcelona, исполненная в дуэте с вокалистом британской рок-группы Queen Фредди Меркюри, пожалуй, самая известная в репертуаре Монсеррат Кабалье. Песня о ее родном городе была представлена в 1987 году. Barcelona стала одним из гимнов Летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. На церемонии в честь открытия Игр песня прозвучала в записи, Фредди Меркюри умер за несколько месяцев до этого.

O mio babbino caro 

Habanera 

Vissi d’arte

La Tarantula

Casta Diva

Signore, ascolta!

Hijo de la luna

Ave María

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