От Barcelona до Casta Diva. Лучшие арии легенды оперной сцены Монсеррат Кабалье

Легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла на 86 году жизни.
Монсеррат Кабалье вошла в историю музыки как одна из лучших исполнительниц партий сопрано 20 века.
НВ STYLE вспоминает самые яркие песни и оперные арии в исполнении легенды оперной сцены.
Barcelona
Рок-композиция Barcelona, исполненная в дуэте с вокалистом британской рок-группы Queen Фредди Меркюри, пожалуй, самая известная в репертуаре Монсеррат Кабалье. Песня о ее родном городе была представлена в 1987 году. Barcelona стала одним из гимнов Летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. На церемонии в честь открытия Игр песня прозвучала в записи, Фредди Меркюри умер за несколько месяцев до этого.
O mio babbino caro
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Vissi d’arte
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