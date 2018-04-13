Организаторы Atlas Weekend заявили об информационной атаке на фестиваль

Ссылки в сообщениях об отмене ведут на сайт, который копирует дизайн и контент подлинного Atlas Weekend.

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщили об информационной атаке на них с помощью фэйковых сообществ, копий сайта и их продвижения в соцсетях.

Злоумышленники рассылают информацию об отмене фестиваля и призывают сдавать купленные билеты.

Ссылки в сообщениях об отмене ведут на сайт, который копирует дизайн и контент подлинного Atlas Weekend.

"Возможно, причины усиления информационной войны следует искать в том, что на этой неделе результаты предыдущих атак на организаторов Atlas Weekend заканчиваются в правовом поле, то есть криминальной ответственностью в суде" - комментирует атаку основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко.

Креативный директор фестиваля Влад Фисун, призывает не разрушать, а создавать: "В условиях, когда страна пробуждается от культурного анабиоза, генерирует таланты и вступает в мировое сообщество, топорные коллажи, которыми нам пытаются помешать, выглядят мелким хулиганством. Если у кого-то возникает желание создавать, не сдерживайтесь - создавайте во благо, поле деятельности огромное же".