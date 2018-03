Опубликована неизвестная ранее песня Эми Уайнхаус, записанная ею в 17 лет

Лондонский продюсер Джил Кэнг опубликовал демо-версию одной из первых, ранее неизвестных песен Эми Уайнхаус.

Композицию My Own Way 17-летняя Уайнхаус записала в 2001 году, во время прослушивания на лейбле Island Record.

Кэнг вспоминает, что тогда Уайнхаус поразила всех своим талантом: «Мы записывали довольно много поп-мелодий, делая много промо с различными исполнителями, многие из которых имели сомнительные таланты. Это было особенно тяжелое время в мире поп-музыки - множество ужасных герлз- и бойз-бендов… Потом пришла Эми, открыла рот и просто покорила нас. Мы были сразу поражены ее талантом - наши челюсти упали на пол. Мы подумали вау, вот это да».

Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года от алкогольного отравления.

