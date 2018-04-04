ONUKA во второй раз выступит на Sziget

Выступление на Sziget станет вторым для ONUKA

Известная украинская группа ONUKA выступит на Sziget Festival 2018. Группа стала одним из 30 артистов лайн-апа World Music Stage - одной из главных сцен фестиваля.

Выступление на Sziget станет вторым для ONUKA после шоу на Europe Stage фестиваля в 2015 году в качестве победителя конкурсного отбора среди украинских групп, который впервые прошел в Украине.

World Music Stage предлагает беззаботную, веселую музыку, уделяя особое внимание популярным перформанасам с танцевальной музыкой. За время ее существования на ней выступили более 200 артистов, среди которых крупнейшие звезды мира - от Англии до Гвинеи, от Бельгии до Сенегала.

Из украинских групп на World Music Stage поднимались фолк-рок группа Гайдамаки и трижды - этно-хаос группа ДахаБраха.

Музыкальный фестиваль Sziget 2018 пройдет 8-15 августа и объединит выступления более 100 артистов. Хедлайнерами этого года станут Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Gorillaz, Kygo, Mumford & Sons и Dua Lipa.

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