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Onuka показала новый социальный клип на станции сортировки мусора

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Onuka проходит мимо заваленного мусором Олимпийского стадиона
скрин из видео

Onuka проходит мимо заваленного мусором Олимпийского стадиона

Группа Onuka и общественная организация Україна без сміття презентовали клип и проект ECOSTRUM. В нем показано будущее Украины, в котором люди не изменили свое отношение к окружающей среде.

Концепцию клипа придумал режиссер Алан Бадоев. По сюжету Ната Жижченко (Onuka) гуляет по лесу и выходит к окраинам города. Ее окружает прекрасная природа, но она почему-то завалена мусором. Она приближается к городу ближе и чем ближе его очертания, тем больше становятся горы мусора. 

ECOSTRUM - это совместный проект группы Onuka и общественной организации Україна без сміття, которая популяризует, продвигает и реализует принципы вторичной переработки, жизни без отходов и осознанного потребления. Все деньги от монетизации клипа пойдут на реализацию этих принципов.

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