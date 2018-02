Олимпийская дискотека. Лучший DJ мира выступил на закрытии Зимних Игр в Пхенчхане

Лучший DJ мира по версии британского журнала DJ Magazine 21-летний Мартин Гаррикс выступил на закрытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Выступление нидерландского диджея и продюсера вызвало волну ажиотажа в социальных сетях.

Свое появление на Олимпийском стадионе Пхенчхан Гаррикс анонсировал в Instagram. "Не могу поверить, что я буду закрывать Олимпиаду завтра... Я смотрел Олимпийские игры в 2004 году, когда Tiesto открывал мероприятие, что вдохновило меня на то, что я делаю сегодня. Будучи частью церемонии закрытия, я могу только надеяться и мечтать, что я могу кого-то вдохновить так же, как и он меня. Жизнь – сумасшедшая", - подписал он свой снимок.

Пост Гаррикса набрал 1,3 млн лайков и более 9,5 тыс. комментариев.

После церемонии закрытия Игр диджей также выложил парочку снимков и историй. "Никогда не прекращайте мечтать", - написал музыкант после триумфального выступления.

Зрители закрытия Олимпиады оценили выступление Гаррикса и бурно делились своими впечатениями в Сети.

#Olympics #Olympics2018 WHO IS THE DJ NOW AT THE END????? WHO IS HE PLEASE????? HES AWESOME

Hi Martin! I'm so glad that you came Korea and perform in PyeongChang Olympics????????

I really love you and your music

You are the best!!! Keep going!!! ➕✖#PyeongChang2018 #Olympics #MartinGarrix pic.twitter.com/ALXX6y16Q9