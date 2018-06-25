Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Хедлайнером первого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend в этом году станет Олег Винник.
Винник выступит на главной сцене Atlas Weekend 3 июля и готовит для фестиваля эксклюзивную рок-программу.
Также в первый фестивальный день на главную сцену опен-эйра выйдут: Monatik, Alekseev, NK | Настя Каменских, Mozgi, ВВ, Nikita Lomakin, Суворова и другие.
Отметим, что вход на Atlas Weekend 2018 в первый день, 3 июля, будет свободным.
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IV фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. За шесть дней на семи сценах опен-эйра выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди участников фестиваля: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Benjamin Clementine, Don Diablo, Enter Shikari, Infected Mushroom, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Антитіла, Бумбокс, Сергей Бабкин и многие другие.
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