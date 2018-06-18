Океан Эльзы представил видео на песню В небо жене

Режиссером клипа В небо жене стала Анна Бурячкова, автор предыдущего видео Океана Эльзы на первый сингл 2018 Без тебе. Автор музыки и слов - Святослав Вакарчук.

Анна Бурячкова: "Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром. Иногда для того, чтобы" переиздать "свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. и только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и тьму близкого человека."

Съемки проходили в конце мая 2018 года в Киеве.

Напомним, 14 июня 2018 группа выпустила новый сингл под названием В небо жене. Песня представлена ​​одновременно в радиоэфирах страны и онлайн.

Святослав Вакарчук: "Эта песня напомнила нам Океан Эльзы периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене, все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И само настроение мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами".

24 августа 2018 на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится единственный концерт ОЕ в 2018 году.

Над видео работали:

Режиссер - Анна Бурячкова

Оператор - James Wall

В главных ролях - Юлия Чепурко, Максим Донец

Исполнительный продюсер - Евгения Яцута

Производство - Radioaktive Film