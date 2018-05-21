Billboard Music Awards 2018: Победители и гости церемонии

В воскресенье, 20 мая, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. Триумфатором премии стал британский певец Эд Ширан.

Церемония прошла в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ведущей вечера стала певица Келли Кларксон.

Кроме того, со своими номерами выступили Джон Легенд, Кристина Агилера, Деми Ловато, Эд Ширан и Ариана Гранде.

Кристина Агилера. Фото: ЕРА

Поп-группа BTS стала первым в истории корейским коллективом, который выступил на церемонии, дебютируя со своим новым синглом Fake Love. Корейские исполнители получили награду в номирации Лучший социальный музыкант.

Джанет Джексон получила награду Икона, выступив впервые за девять лет.

Джанет Джексон. Фото: ЕРА

Кендрик Ламар, Бруно Марс и Эд Ширан были номинированы на 15 наград. Триумфатором вечера стал Ширан, получивший шесть наград, в том числе наиболее престижную - Лучший артист.

Список победителей Billboard Music Awards 2018:

Лучший артист – Эд Ширан

Лучший начинающий артист – Khalid

Специальная премия за достижения - Камила Кабелло

Лучший певец - Эд Ширан

Лучшая певица - Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: ЕРА

Лучший дуэт - Imagine Dragons

Лучший R&B-исполнитель - Бруно Марс

Лучший R&B-певец - Бруно Марс

Лучшая R&B-певица - SZA

Лучший рэп-певец - Кендрик Ламар

Лучшая рэп-певица - Cardi B

Лучший кантри-исполнитель - Крис Стэплтон

Лучший кантри-певец - Крис Стэплтон

Лучшая кантри-группа - Florida Georgia Line

Лучший рок-исполнитель - Imagine Dragons

Лучший танцевальный артист - The Chainsmokers

The Chainsmokers. Фото: ЕРА

Лучший альбом Billboard 200 - Кендрик Ламар, DAMN

Самый продаваемый артист - Эд Ширан

Лучший танцевальный альбом - The Chainsmokers, Memories...Do Not Open

Лучший рок-альбом - Imagine Dragons, Envolve

Самый продаваемый альбом - Тейлор Свифт, Reputation

Лучшая рок-песня - Imagine Dragons, Believer

Лучшая песня на радио - Эд Ширан, Shape of You

Больше фото с церемонии вручения смотрите в галерее на НВ STYLE:

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