Billboard Music Awards 2018: Победители и гости церемонии

В воскресенье, 20 мая, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. Триумфатором премии стал британский певец Эд Ширан.
Церемония прошла в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ведущей вечера стала певица Келли Кларксон.
Кроме того, со своими номерами выступили Джон Легенд, Кристина Агилера, Деми Ловато, Эд Ширан и Ариана Гранде.
Поп-группа BTS стала первым в истории корейским коллективом, который выступил на церемонии, дебютируя со своим новым синглом Fake Love. Корейские исполнители получили награду в номирации Лучший социальный музыкант.
Джанет Джексон получила награду Икона, выступив впервые за девять лет.
Кендрик Ламар, Бруно Марс и Эд Ширан были номинированы на 15 наград. Триумфатором вечера стал Ширан, получивший шесть наград, в том числе наиболее престижную - Лучший артист.
Список победителей Billboard Music Awards 2018:
Лучший артист – Эд Ширан
Лучший начинающий артист – Khalid
Специальная премия за достижения - Камила Кабелло
Лучший певец - Эд Ширан
Лучшая певица - Тейлор Свифт
Лучший дуэт - Imagine Dragons
Лучший R&B-исполнитель - Бруно Марс
Лучший R&B-певец - Бруно Марс
Лучшая R&B-певица - SZA
Лучший рэп-певец - Кендрик Ламар
Лучшая рэп-певица - Cardi B
Лучший кантри-исполнитель - Крис Стэплтон
Лучший кантри-певец - Крис Стэплтон
Лучшая кантри-группа - Florida Georgia Line
Лучший рок-исполнитель - Imagine Dragons
Лучший танцевальный артист - The Chainsmokers
Лучший альбом Billboard 200 - Кендрик Ламар, DAMN
Самый продаваемый артист - Эд Ширан
Лучший танцевальный альбом - The Chainsmokers, Memories...Do Not Open
Лучший рок-альбом - Imagine Dragons, Envolve
Самый продаваемый альбом - Тейлор Свифт, Reputation
Лучшая рок-песня - Imagine Dragons, Believer
Лучшая песня на радио - Эд Ширан, Shape of You
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