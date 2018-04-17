Объявлен первый хедлайнер Koktebel Jazz Festival

Главную сцену Koktebel Jazz Festival 2018 в Черноморске откроет выступление группы ONUKA.

На сцене Джаз Коктебеля на берегу моря ONUKA представит свои лучшие композиции, а также новые песни из альбома Mozaїka. Группа представит уникальное шоу, в котором внутренняя драматургия и концептуальный визуальный ряд создадут незабываемую атмосферу.

В выступлении примут участие восемь музыкантов: вокал, ритм-секция, клавишные, две валторны, бандура, бугай.

Фото: ONUKA

Koktebel Jazz Festival существует 16 лет и является старейшим украинским фестивалем. За годы существования на фесте выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, Гайдамаки, Олег Скрипка. Здесь были открыты ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala, PaniValkova.

Фото: Koktebel Jazz Festival

На сценах фествиаля выступали такие мировые звезды как BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Нино Катамадзе, Ришар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Аквариум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпис Трубецкой, Серебряная Свадьба, The Bad Plus, Oliver Lake, Debbie Davies.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook