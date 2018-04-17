Объявлен первый хедлайнер Koktebel Jazz Festival

Главную сцену Koktebel Jazz Festival 2018 в Черноморске откроет выступление группы ONUKA.
На сцене Джаз Коктебеля на берегу моря ONUKA представит свои лучшие композиции, а также новые песни из альбома Mozaїka. Группа представит уникальное шоу, в котором внутренняя драматургия и концептуальный визуальный ряд создадут незабываемую атмосферу.
В выступлении примут участие восемь музыкантов: вокал, ритм-секция, клавишные, две валторны, бандура, бугай.
Koktebel Jazz Festival существует 16 лет и является старейшим украинским фестивалем. За годы существования на фесте выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, Гайдамаки, Олег Скрипка. Здесь были открыты ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala, PaniValkova.
На сценах фествиаля выступали такие мировые звезды как BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Нино Катамадзе, Ришар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Аквариум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпис Трубецкой, Серебряная Свадьба, The Bad Plus, Oliver Lake, Debbie Davies.
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