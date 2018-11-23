Не фиалка. Биологи выяснили, какой цветок на самом деле сняла в своем клипе KAZKA

Песня и видеоклип молодой украинской группы KAZKA Плакала неожиданно получили невероятную популярность и более 50 млн просмотров на YouTube. Однако, специалисты Национального научно-природоведческого музея НАН Украины выяснили, что с новым хитом не все так однозначно.

Специалисты музея отметили мелодичность, «сочный вокал» и ломаный ритм песни, но отметили: «поскольку в тексте центральным образом является фиалка, то наши ботаники наточили свои бинокуляры и определители в попытке выяснить, что же за растение имела в виду группа».

«Внимательный просмотр видео убедил нас, что на экраны попала немного не та фиалка. Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семье фиалковых! Она представляет геснериевых, виды которых не растут в диком состоянии в Украине», - подчеркнули они.

Также в научно-естественном музее рассказали, что патент на название фиалка (Viola) выдал еще Карл Линней. «В Украине можно встретить несколько десятков видов фиалок, среди которых и фиалку трехцветную, которую часто культивируют в садах. Ряд фиалок является счастливыми обладателями кетонного соединения ионон - которое обладает традиционным «цветочным» ароматом и может на время выключать наши обонятельные рецепторы», - добавили эксперты по растениям.

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