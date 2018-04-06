Названы лучшие женские рэп-хиты всех времен

Музыкальные критики The Guardian составили рейтинг лучших хип-хоп композиций всех времен, исполненных женщинами.
Лидером рейтинга оказалась композиция американской исполнительницы Мисси Эллиотт – The Rain. Мисси Эллиотт – не только рэпер, но и автор песен и музыкальный продюсер. За годы своего творчества Мисси получила пять премий Грэмми, а продажи ее альбомов в США составляют более 30 миллионов копий.
На втором месте в списке – хит Big Momma Thang от Лил Ким.Тройку лидеров замыкает трек Bodak Yellow от хип-хоп-исполнительницы Cardi B.
Топ-10 лучших женских рэп-хитов всех времен выглядит так:
1. Мисси Эллиотт – The Rain
2. Лил Ким – Big Momma Thang
3. Cardi B – Bodak Yellow
4. BWP – Two Minute Brother
5. Лорин Хилл – Doo Wop (That Thing)
6. Ники Минаж – Did It On ‘Em
7. Азалия Бэнкс – 212
8. Нене Черри– Buffalo Stance
9. Энджи Мартинез, Лил Ким, Мисси Эллиотт, Left Eye и Da Brat – Not Tonight (Ladies Night Remix)
10. Фокси Браун – I’ll Be
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