Названы лучшие женские рэп-хиты всех времен

Музыкальные критики The Guardian составили рейтинг лучших хип-хоп композиций всех времен, исполненных женщинами.

Лидером рейтинга оказалась композиция американской исполнительницы Мисси Эллиотт – The Rain. Мисси Эллиотт – не только рэпер, но и автор песен и музыкальный продюсер. За годы своего творчества Мисси получила пять премий Грэмми, а продажи ее альбомов в США составляют более 30 миллионов копий.

На втором месте в списке – хит Big Momma Thang от Лил Ким.Тройку лидеров замыкает трек Bodak Yellow от хип-хоп-исполнительницы Cardi B.

Топ-10 лучших женских рэп-хитов всех времен выглядит так:

1. Мисси Эллиотт – The Rain

2. Лил Ким – Big Momma Thang

3. Cardi B – Bodak Yellow

4. BWP – Two Minute Brother

5. Лорин Хилл – Doo Wop (That Thing)

6. Ники Минаж – Did It On ‘Em

7. Азалия Бэнкс – 212

8. Нене Черри– Buffalo Stance

9. Энджи Мартинез, Лил Ким, Мисси Эллиотт, Left Eye и Da Brat – Not Tonight (Ladies Night Remix)

10. Фокси Браун – I’ll Be

