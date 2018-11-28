Осенний блюз. Шесть фактов о Бет Харт, которых вы не знали

6 декабря в МЦКИ Октябрьский выступит номинант Грэмми и многократный лауреат Best Blues Awards Бет Харт. Месяц назад Бет получила награду Blues Blast Music Award 2018 в номинации Лучшая блюзовая исполнительница. Киевский концерт станет финальным концертом года в ее мировом туре, который продолжится в следующем году.

У ее песен настроение осени. Чье-то сердце они разрывают, а чью-то душу, наоборот, исцеляют, в зависимости от настроения слушателя. Ее уверенный, несколько властный с легкой хрипотцой голос таит какие-то тайные знания. В ее творческом багаже – 12 альбомов. В Киев Бет Харт привезет альбом Floor on the Fire и свои хиты. А их у нее за более 25 лет карьеры накопилось немало.

Факт 1.

Музыкальные вкусы Бет Харт формировала самая разноплановая музыка. Классическая музыка, которую она изучала в музыкальной школе, джазовая музыка, с которой ее познакомила мама. Панк-рок, хэви-металл, регги. Соул-исполнители Донни Хэттэвей, Арета Фрэнклин, Этта Джеймс, Рикки Ли Джонс, Том Уэйтс, Джеймс Тейлор, Кэрол Кинг.

Факт 2.

Бет Харт стартовала с триумфа на телевизионном талант-шоу Starsearch. В шоу она прекрасно пела песни Ареты Франклин и Дженис Джоплин, и после победы от нее хотели слышать именно это, но не ее собственные песни. Собрав комаду, Бет отправилась искать славы на улицу. Там их услышал менеджер Дэвид Вольф, который помог выпустить дебютный альбом и организовал американский тур. Но команда была не готова к таким испытаниям, он закончился для Бет тяжелой депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью.

Факт 3.

Бет Харт называют второй Дженис Джоплин (американская рок-певица, лучшая белая исполнительница блюза). В юности Бет Харт заслушивалась творчеством Джоплин. У них не только похожи голоса и манера исполнения, но и в какой-то мере судьбы. В 1970 году в возрасте 27 лет Дженис Джоплин умерла от передозировки наркотиками. К 27 годам Бет Харт оказалась на вершине славы – автор супер-хита L.A.Song и альбома-бестселлера Screamin' for My Supper, не выдержала напряжение сценой и снова вернулась к алкоголю и наркотикам, чудом не став членом клуба 27. Следующие два года она провела в больнице. Это был уж второй срыв Бет.

Факт 4.

Биполярное расстройство – такой диагноз поставили Бет Харт врачи после срыва, который чуть не стал причиной смерти. О вероятности психического расстройства врачи предупреждали маму Бет еще в раннем детстве дочери. Но та не верила словам врачей. Болезнь проявлялась в резкой смене настроений. Справиться с расстройством Бет помог ее муж, Скотт Гетцкоф, который сделал ей предложение руки и сердца в больнице.

Фото: пресс-служба Beth Hart

Факт 5.

Сейчас Бет Харт взяла болезнь под контроль: принимает лекарства, гормоны, витамины, занимается спортом, соблюдает диету. Но Бет утратила возможность писать песни, характерные для ее творчества, раньше те сочинялись в считанные минуты. Чтобы снова оказаться в соответствующем творческом настроении Бет Харт под контролем врачей уменьшает дозировку лекарств.

Факт 6.

Самый свежий альбом Black Coffee Бет Харт вышел в 2018 году. Она записала его вместе с Джо Бономассой, американским блюз-рок гитаристом, обладателем премии Грэмми в номинации Лучший традиционный блюзовый альбом. 30 ноября, незадолго до концерта в Киеве, запланирован выход нового релиза – Beth Hart – Live At the Royal Albert Hall.

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