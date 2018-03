Норвегию на Евровидении-2018 в Португалии снова представит Александр Рыбак, победивший на Евровидении в 2009 году, сообщается на официальном сайте конкурса.

Музыкант поедет в Лиссабон с песней That's How You Write A Song (Так сочиняется песня).

Полуфиналы Евровидения-2018 пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая. От Украины на конкурс поедет Melovin, который выступит во втором полуфинале.