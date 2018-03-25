На аукционе продали фото ранних гастролей The Beatles за 250 тысяч фунтов

Более 350 ранее неизвестных фотографий The Beatles продали на британском аукционе Omega за 253,2 тысячи фунтов, сообщает BBC.

На фото - первые американские гастроли "ливерпульской четверки" в Балтиморе и Вашингтоне в 1964 году. Группу снимал 18-летний фотограф Майк Митчелл. Тогда у него не было вспышки, и он фотографировал The Beatles при естественном освещении.

В архив Митчелла входили 413 негативов, которые долгое время хранились в подвале. В 2011 году 46 из этих снимков были реставрированы, оцифрованы и проданы с аукциона Christie's за 362 тысячи долларов.

Также на аукционе продали за 43,2 тысячи фунтов черный Mercedes AMG, который Джордж Харрисон купил в 1984 году. Автомобиль появлялся в клипе на песню Real Love.

Напомним, барабанщика The Beatles Ринго Старра наградили рыцарским званием. Церемония посвящения прошла 20 марта 2018 года в Букингемском дворце.