Музыка золотых 70-х. Шесть фактов о легенде Deep Purple Гленне Хьюзе, которые вы не знали

1 ноября в Киеве во МЦКИ Октябрьский хиты Deep Purple из двух золотых и одного платинового альбома прозвучат так, как звучали в середине 70-х в исполнении своего автора – участника четвертого состава группы. Также в рамках концерта прозвучат любимые хиты - Smoke on the Water, Highway Stars, Speed ​​King, Space Truckin’ и др. Выступление Гленна Хьюза, а также Бернарда Марсдена (Whitesnake) состоится в рамках мирового турне GLENN HUGHES PERFORMS CLASSIC DEEP PURPLE LIVE.

Факт 1.

Гленн Хьюз - участник третьего и четвертого составов Deep Purple, их считают «золотыми». Именно за этот творческий период Хьюз введен в Зал славы рок-н-ролла, наряду еще с семью участниками группы разных составов.

Фото: glennhughes.com

Факт 2.

У Гленна Хьюза не было шансов выбрать другой путь в жизни. Имя, которое дали ему родители, стало путеводным. Его назвали в честь Гленна Миллера, руководителя одного из лучших джазовых оркестров мира.

Факт 3.

На концерте обязательно прозвучит песня You Keep On Moving из альбома Come Taste the Band. Гленн Хьюз называет своей любимой. Вместе с Дэвидом Ковердейлом Хьюз написал ее для альбома Burn, но Ричи Блэкмор не дал включить ее в него. После ухода Блэекмора из состава, песня вошла в следующий альбом. А Джон Лорд (клавишник) считает ее лучшей композицией Deep Purple за всю историю группы.

Факт 4.

Во время записи альбома Come Taste the Band (август 1975 года) Хьюза выслали самолетом из Мюнхена, где находилась студия, домой в Англию, из-за систематической передозировки наркотиками. Альбом дописывали без него. Те же самые проблемы были у коллеги по группе и лучшего друга Хьюза – Томми Болина (он умер в декабре 1976 года от сердечного приступа, связанного с передозировкой наркотиков).

Фото: Georgina Cates

Факт 5.

В рок-музыку Хьюза привел не романтический ореол вокруг рок-музыкантов – бунтарей, сердцеедов, безбашенных парней, не девочки-поклонницы, не деньги, позволяющие жить на широкую ногу, а, как ни странно, музыка. Девочки, наркотики и алкоголь, по чистосердечному признанию самого Хьюза, появились в его жизни много позже, чем страсть к музыке.

Факт 6.

Стиви Вандер назвал Гленна Хьюза любимым белым певцом за его узнаваемый тенор. Хьюз популярный сессионный музыкант. В разное время он играл вместе с Кеном Хенсли, Гарри Муром, Джейсоном Бонемом, Чадом Смитом, Джо Бонамассой и многими другими.

Фото: glennhughes.com

