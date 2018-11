Пост-панк из Калуша, дерзкий рэп заведующей детсада и еще 10 лучших украинских релизов октября

Мы послушали всю новую украинскую музыку, выпущеную в октябре, и отобрали для вас 12 лучших релизов.

Христина Соловій - Любий друг

Экс-подопечная Святослава Вакарчука в проекте Голос Країни Христина Соловій разорвала творческие отношения с продюссером Милошем Еличем, набрала с помощью соцсетей новых музыкантов и записала альбом, полностью состоящий авторских песен. Соловий поставила себе цель - выпустить альбом, который будет кардинально отличаться от предыдущей работы Жива вода [в нем Соловий перепела украинские народные и лемковские песни]. Получилось искренне и наивно, про любовь, чувства и переживания. Альбом можно охарактеризовать, как уверенный первый шаг новой независимой артистки.

Jamala - Крила

Jamala новым альбомом закрепила свой статус самой прогрессивной украинской поп-певицы. Крила - это современная поп-музыка мирового образца. В текстах Джа много идиом и сравнений, она берет слова и мастерски создает с их помощью песни об оттенках чувств, эмоций и переживаний, которые испытывает. Когда поешь о настолько тонких вещах, сфальшивить невозможно.

Модуляция в песне Кохання - это вау! Песня Натовп на стихи поэтессы Елены Телиги - это мурашки по коже!

Blooms Corda - fog lavender

Киевская инди-группа Blooms Corda выпустила второй студийный альбом. Музыканты играют приятный фанк с саксофоном, фортепиано и гармоникой. Он звучит так, как будто ним можно согреться в холодную осень.

Брудні - Киїів

Многообещающий панк-дуэт Брудні записал дебютный альбом. В нем есть юношеский максимализм, ирония, скоростные басовые риффы (в группе только барабаны и перегруженный бас) и десять необычных историй про людей, которых можно повстречать на улицах Киева.

Amphibian Man - No Surfers In My Town

Еще немного тяжелой музыки. На этот раз - скоростной серф-панк. Слушать музыку киевского гитарного виртуоза Ивана Семещенко aka Amphibian Man не притопывая ногой или не качая головой просто невозможно. Раньше Семещенко создавал всю свою музыку самостоятельно, но теперь он набрал музыкантов и готовит к выходу студийный альбом под названием No Surfers In My Town. Слушайте первый сингл с него.

Ptakh_Jung - Black Period

Дуэт Ptakh_Jung лучше одновременно и слушать и смотреть. Ребята известны своими экспрессивными аудиовизуальными перфомансами. Чтобы знать к чему быть готовым на концерте слушайте их новый EP Black Period. Сами музыканты описывают его, как саундтрек к неснятым фильмам.

Tik Tu - Tommy

Тернопольская группа Tik Tu записала новый сингл. Трек получился динамичным, танцевальным, в традициях лучшего украинского инди. Слушайте историю загадочного мальчика Томми, который варит дома магическое зелье из подручных материалов.

Вагоновожатые - Человеческие слабости

Вагоновожатые выпустили первый за два года сингл, который войдет в новый альбом под названием Референс. Это веселый танцевальный трек про очевидные и неочевидные вещи, которые отравляют нашу жизнь. Слушайте трек, чтобы дожить до старости.

Зэ Джозерс - Сложные машинные биты

Столицей пост-панка в Украине в октябре становится Ивано-Франковская область. Группа из Калуша Зэ Джозерс выпустила альбом про человека в современном мире, с его комплексами, пост-правдой, суетой и одиночеством. В альбоме можно услышать постпанковые гитары и собственно машинные биты. В нем нет затасканных электронных ходов, которыми привыкли злоупотреблять другие музыканты. Сложные машинные биты - это умная талантливая музыка, однозначно один из лучших альбомов года.

Луна - Заколдованные сны

После скандального разрыва Луны с мужем и продюссером Юрием Бардашем, стало интересно, каким теперь будет ее творчество. Такое впечатление, что конфликт только раззадорил певицу и пошел ей на пользу. В Заколдованных снах 11 танцевальных треков, в музыке появились живые инструменты, а в текстах - намеки на то, что певица счастлива, несмотря на общий меланхоличный тон альбома.

Freel - Intro

Андрей Freel Шалимов из популярной черкасской группы На Відміну Від записал сольный альбом под названием Спалах и опубликовал его вступительный Intro. В треке он рассказал, чего ждать от альбома. Это будет жесткий украиноязычный рэп про то, что происходило с музыкантом и Украиной с момента распада предыдущего успешного коллектива На Відміну Від и по сегодняшний день.

alyona alyona – Рибки

Сенсация октября - это заведующая детского сада из Барышевского района Киевской области, которая зачитала рэп. Ее "рибки за склом" звучат очень естественно и честно. Что и подтверждают 600 тысяч просмотров на YouTube. А две тысячи восторженных комментариев опишут этот трек лучше, чем я.

Очень жду дебютный альбом и концерт.