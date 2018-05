Популярная британская группа Morcheeba станет хедлайнером Koktebel Jazz Festival 2018.

Британцы сыграют грандиозный концерт с песнями из своего нового альбома Blaze Away в августе в Черноморске.

Blaze Away – девятый альбом группы – наполнен оптимизмом и обозначает новое начало и возвращение к беззаботному смешению жанров.

Продюсер дуэта Росс Годфри рассказывает: “Мы вернулись к вдохновению ранних альбомов Morcheeba – блюзу 50-х, психоделическому року 60-х и даб-рэгги 70-х, электронике 80-х и хип-хопу 90-х. Много вокальных партий Скай (солистка Скай Эдвардс) мы записали на живых выступлениях, часто одним дублем. Два трека написаны на французском. Все гости и коллаборации альбома были незапланированными. Если мы встречали кого-то интересного, с кем нам хотелось поработать, мы его приглашали”.

Сегодня в группе на барабанах играет 21-летний сын Скай Джега, ее муж Стив Гордон вернулся в группу басистом, а дочь Скай, модель Кики поет на бек-вокале.

Мультиформатный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Festival проходит уже 16 лет. Это единственный музыкальный фестиваль Украины, чьей постоянной локацией были выбраны пляжи у моря. За годы существования на Джаз Коктебель выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, Гайдамаки, Олег Скрипка. Здесь были открыты ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala, PaniValkova, а также мировые звезды: BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Нино Катамадзе, Ришар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Аквариум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпис Трубецкой, Серебряная Свадьба, The Bad Plus, Oliver Lake, Debbie Davies.

