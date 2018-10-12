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Мировой тур. Эми Уайнхаус «вернется» на сцену в виде голограммы

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Голограмма Эми Уайнхаус будет гастролировать три года
EPA

Голограмма Эми Уайнхаус будет гастролировать три года

Мировой тур с участием голограммы Эми Уайнхаус рассчитан на три года. Шоу будет длиться 75-110 минут, аккомпанировать покойной артистке будут живые музыканты.

Как сообщает Reuters, отец Эми Уайнхаус сообщил об этом событии в интервью. За создание голограммы отвечает компания BASE Hologram: ее будут проецировать на сцену, в то время как голос Эми возьмут из ее концертных записей. Тур должен начаться в 2019 году, все заработанные деньги будут направлены в фонд артистки, который помогает тем, кто хочет побороть алко- и наркозависимость.

Отец певицы считает, что Эми одобрила бы тур с участием ее голограммы, потому что он поможет молодым людям.

Фото: ЕРА

По словам Митча Уайнхауса, он был впечатлен голограммой Роя Обрисона, которая сейчас гастролирует с концертами. Но он не скрывает скептицизма насчет того, что у BASE Hologram получится изготовить столь реалистичную голограмму Эми: Обрисон на концертах постоянно стоит у микрофона, а Уайнхаус на своих концертах при жизни танцевала и постоянно двигалась. Исполнительный директор компании Брайан Беккер заверил, что при помощи технологий они смогут сымитировать движения Эми, и ее изображение будет перемещаться по сцене.

 

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