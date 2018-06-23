Классика есть классика. Почему тысячи украинцев едут во Львов на фестиваль классической музыки LvivMozArt

Что такое классика в современном понимании и насколько захватывающими и неформатными могут быть перформансы звезд академической сцены можно узнать в июле во Львове. Уже через три недели здесь стартует самое масштабное событие лета в сфере классической музыки - международный фестиваль LvivMozArt. В течение десяти дней - с 13 по 22 июля - можно посетить более 20 событий, содержание которых выходит за рамки привычных академических шаблонов и клише, перемещая зрителя в пространстве и времени.

Фестиваль LvivMozArt проходит уже во второй раз. Прошлогодний опыт показал, что спрос на актуальную классическую музыку и особую атмосферность ее подачи требует увеличить масштабы события. Поэтому в этом году событие будет на три дня дольше, а всего будет задействовано 12 разноплановых площадок. Кроме привычной для классики обстановки - театра оперы и балета - концерты состоятся также во Дворце Потоцких, трамвайном депо, Свиржском замке и других местах. В частности вырастет и совершенно новая концертная локация - MozartArena, которую можно будет найти позади комплекса Дворца Потоцких. На ней состоятся концерт-открытие, симфонические и камерные концерты, а также специальные программы для детей.

Начнется LvivMozArt с музыкального путешествия во времени от известных солистов Софии Соловий и Ноела Боули, которые обратятся к тем временам, когда Львов радовали концертами неповторимая Соломия Крушельницкая и непревзойденный мастер бельканто Маттиа Баттистини. Связь с настоящим, решительным и креативным, прочертят произведения современного львовского композитора Богдана Сегина.

Отдельная сенсация для любителей классики - премьера оперы "Алкид" украинского композитора Дмитрия Бортнянского, которая состоится в Свиржском замке.

Однако главной особенностью LvivMozArt является собственно атмосфера фестиваля - именно она влюбляет в классику даже тех, кто считает, что такая музыка - не для него. Каждый камешек города рассказывает свою историю - то, что нужно услышать именно здесь и сейчас. Вдохновленные Моцартом современники стремятся разбивать рамки, в которые десятилетиями была оформлена классическая музыка - и на фоне событий фестиваля из этого рождается отдельная драматургия. Когда-то Ксавер Моцарт, сын гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта, хотел изменить не только свою судьбу, но и бытие Львова, в котором он прожил 30 лет. Именно тот дух жажды изменений и создания новых смыслов вдохновляет и сейчас.

Кстати, непростой истории семейных отношений Моцартов будет посвящен большой концерт-перформанс, который состоится в трамвайном депо. О том, почему именно на Франце Ксавере закончится 125-летняя история существования композиторской династии Моцартов - на языке музыки в месте с необычайной атмосферой расскажут звезды из Германии, Швейцарии, Беларуси и Украины.

Также в трамвайном депо состоится вечер, который объединит музыку и визуальное искусство - концерт с видеоинсталляцией. Под классические произведения зрители смогут окунуться в путешествие по различным историческим периодам Львова, увидеть жизнь его этносов, жителей, изменения правлений и господства. Видеоинсталляция базируется на эскизах, которые создал во время SocialDreamingWorkshop известный австрийский современный художник Вольфганг Вердигир.

Еще один вечер, который расскажет об отдельных страницах из жизни Франца Ксавера Моцарта и который стоит внимания - это гала-концерт LvivMozArt, который состоится во Львовском оперном театре. Концерт будет посвящен тонкой и лирической теме - истории любви Франца Ксавера и Жозефины Бароны фон Кавалькабо. Собственно, если бы не эта женщина, Моцарт не остался бы во Львове и вернулся бы в Вену уже через несколько месяцев после приезда. Страстные чувства стали причиной того, что Франц Ксавер изменил решение и полюбил город, который до того был к нему неприветлив. именно в этом году исполняется 200 лет бессмертной любви Моцарта и Жозефины, поэтому на гала-концерте прозвучат шедевры композиторов, воспевающих это прекрасное чувство. На сцене Львовской оперы - звезды мировой оперной сцены, в частности выдающийся тенор Чарльз Кастроново и солистка Венской оперы Зоряна Кушплер.

Особым событием фестиваля LvivMozArt станет концерт-закрытие. Именно в этот вечер прозвучит оригинальная скрипка Вольфганга Амадея Моцарта - CostaVioline. Впервые в истории Украины нам оказана честь принимать такую ​​ценную гостю, и это событие является проявлением внимания главного учреждения по делам Моцарта в мире - фонда Моцартеум в Зальцбурге. Скрипку изготовил известный итальянский мастер Петро Антонио Далла Коста 1764 в Тревизо. Композитор использовал именно этот музыкальный инструмент в последние годы жизни в Вене.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте - www.mozart.lviv.ua. Кстати, как сообщают организаторы, с момента старта продаж реализовано более 2000 билетов на различные события фестиваля LvivMozArt.