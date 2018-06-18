Манифест на фоне классического искусства. Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре

Видео было снято на необычной локации

Исполнители Бейонсе и Джей-Зи, которые являются одной из самых богатых и влиятельных пар шоу-бизнеса, выпустили новый совместный клип.

Видео на композицию Apeshit было снято на необычной локации – в парижском Лувре, на фоне шедевров мирового искусства. В кадре, к примеру, можно увидеть Мону Лизу Леонардо да Винчи, Венеру Милосскую, скульптуру Ники Самофракийской.

Режиссером новой, наполненной смыслами и эстетическими кадрами видеоработы семейства стал дизайнер бренда уличной одежды Supreme Рики Сейз.

В клипе также снялись танцоры Бейонсе, которые своим синхронным танцем также создают необычайно красивую картинку.

Напомним, сейсас Бейонсе и Джей-Зи находятся в мировом туре. Недавно прямо во время концерта они объявили о выпуске нового совместного альбома Everything Is Love.

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