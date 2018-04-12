Возвращение Океана Ельзи и новый альбом Onuka. Десять лучших украинских релизов марта

Новая песня Океана Ельзи, клип Сергея Жадана и полноформатник Onuka. Мы послушали все украинские музыкальные релизы, которые вышли в марте, и выбрали из них десять лучших.

Океан Ельзи – Без тебе

Группа Океан Ельзи выпустила первый за два года сингл и клип на него. Это все тот же ОЕ, который мы любим и который некоторым из нас уже надоел. В клипе лирический герой (Святослав Вакарчук) ходит по чужим улицам, ездит по чужим дорогам, гуляет по побережью океана и скучает то ли по родине, то ли по второй половинке. На последнее намекают несколько пар близнецов, которых Вакарчук встречает на своем пути.

Onuka – MOZAЇKA

Группа Onuka выпустила долгожданный второй полноформатный и четвертый по счету релиз. Своим одноименным альбомом Onuka 2014 года музыканты переосмыслили и украинскую народную и украинскую электронную музыку. Они вывели фолктронику в мейнстрим и создали целый пласт музыкантов-подражателей, слушая которых можно сказать, что такое уже делала Onuka.

В новой работе концептуально ничего не поменялось, тот же электронный бит, народные инструменты и много низких духовых. Музыкально альбом является логическим продолжением EP Vidlik. В записи песни Всесвіт приняли участие обладатели премии Grammy французская группа Deep Forest.

Что касается текстов в альбоме, они - мозаика из глобальных и интимных вещей, которые беспокоят Онуку Нату Жижченко – война, экология, гражданское общество, отношение к одиночеству. Наверное это то, о чем задумывается каждый, но не у каждого получается гармонично оформить эти мысли в стихи и звук. За это, пожалуй, и любят группу Onuka.

"MOZAЇKA – это история про череду странных совпадений, обстоятельств и символов. В этом релизе все сложилось" – говорит Ната.

OmodadaGee – Tretiy

Альбом талантливого тернопольского продюссера Лесика Omodada и Александра «Gee» Пахомова. В голове у Omodada столько музыки, ритмов и грува, что они не помещаются в рамки одной группы (Tik Tu) и это хорошо, потому что такого инди хочется как можно больше.

Во время прослушивания Tretiy, появляется ощущение летнего путешествия по средней полосе Украины, эдакий роуд муви только музыкальный альбом. Наверное потому, что музыканты писали его зимой и мечтали о лете.

Tik Tu – Banana

А здесь можно послушать Omodada не как музыкального продюссера, а как барабанщика. Инди-группа из Тернополя Tik Tu выпустила лайв-видео к новой песне под названием Banana.

Очень советую следить за этой группой, и пойти на их концерт в вашем городе. Прекрасный эстетический опыт вам будет обеспечен.

Bluesbreaker – Palais Ideal

Группа Bluesbreaker выпустила пятый! студийный альбом. Если вы еще не слышали их, обязательно послушайте полноформатник S​/​T, это поможет разобраться, что такое качественный украинский хардкор.

В новый релиз музыканты запаковали перегруженные гитары, психоделические гитары, фирменное звучание и честность в текстах.

Название Palais Ideal – это отсылка к Идеальному дворцу почтальона Шеваля – произведению архитектурного искусства, дворцу который самостоятельно построил один человек, просто потому что хотел. Символично, не правда ли.

<a href="http://bluesbreakercrew.bandcamp.com/album/palais-ideal">Palais Ideal by Bluesbreaker</a>

Banned Society – Candy

Дебютный альбом от продюссера из города Днепр Дмитрия Мальцева. Меланхоличная очень разножанровая музыка с элементами трип-хопа, хип-хопа, эмбиента и даунтемпо. Наверное так звучит ночной Днепр в голове Banned Society. Такую музыку лучше не описывать словами, а внимательно слушать.

Panivalkova & Morphom – Суперхіт

Совместный трек трио Panivalkova и продюссера Morphom. Теперь мы знаем, как по мнению мистической Панивальковой звучит суперхитовая песня.

Sleep In Heads – On the Air

Качевый прог-рок на грани металла. Если вам интересно, что происходит на украинской тяжелой сцене или хотите послушать тяжелой небанальной гитарной музыки – смело включайте новый альбом Sleep In Heads.

<a href="http://sleepinheads.bandcamp.com/album/on-the-air">On the Air by Sleep in Heads</a>

Braii – On The Bottom

Дебютный трек и клип киевской группы Braii. Послушайте как звучит голос вокалистки. Очень жду дебютный альбом.

Лінія Маннергейма – Де твоя лінія?

Первый клип на заглавнную песню совместного альбома Сергея Жадана, Олега Каданова (Оркестр Че, Мантри Керуака) и Евгения Турчинова (Собаки в космосі). В клипе музыканты путешествуют по прифронтовым городам вдоль линии разграничения, но спрашивают они о совсем другой линии.