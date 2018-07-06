LP и Nothing But Thieves. Как прошел третий день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

5 июля, в третий день одного из самых ожидаемых музыкальных событий года – фестивале Atlas Weekend на ВДНХ – хедлайнером главной сцены стала любимица украинской публики LP.
Кроме Лоры Перголицци на Main Stage в этот вечер подымались украинские группы Atomic Simao, Kadnay и Pianoboy. На других сценах можно было послушать Nothing But Thieves, Vivienne Mort, Tequilajazzz, THMK и других.
Как гости Atlas Weekend 2018 провели третий день фестиваля, смотрим в репортаже из соцсетей:
#AtlasWeekend день третий. #NothingButThieves ждала, но немного разочаровалась в его звучании в этом году. #Kreator, #BetrayingTheMartyrs звучали круто????????, но метал надо очень любить, чтоб слушать их весь концерт????♀️ Бальзамом моей души была невероятно талантливая #LP ❤️ Я наслышана о ее голосе, манерности, харизма и таланте..... но прочувствовать ее вживую, это совсем другое . Что сказать, мы в восторге ❤️ ( правда с Машей мы как-то сходим на ее концерт ещё раз, так как она его успешно проспала????♀️????) #cocacolaatlasweekend #фестивальныеканикулы #Друкерыфестивалят #atlasweekend2018
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