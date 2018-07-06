LP и Nothing But Thieves. Как прошел третий день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

5 июля, в третий день одного из самых ожидаемых музыкальных событий года – фестивале Atlas Weekend на ВДНХ – хедлайнером главной сцены стала любимица украинской публики LP.

Кроме Лоры Перголицци на Main Stage в этот вечер подымались украинские группы Atomic Simao, Kadnay и Pianoboy. На других сценах можно было послушать Nothing But Thieves, Vivienne Mort, Tequilajazzz, THMK и других.

Как гости Atlas Weekend 2018 провели третий день фестиваля, смотрим в репортаже из соцсетей:

#atlasweekend2018 #kiev #kyiv Публикация от Дмитрий (@fanatqq) 6 Июл 2018 в 12:22 PDT

Немного психодела от LP Публикация от Olga Ardelska (@ardelska) 5 Июл 2018 в 11:26 PDT

#atlasweekend2018 Публикация от Kateryna (@katiabos_) 6 Июл 2018 в 12:04 PDT

Вчера на корпоративе ВРК Публикация от Maxim Lazebnik (@mlazebnik) 5 Июл 2018 в 11:06 PDT

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