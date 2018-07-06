На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

LP и Nothing But Thieves. Как прошел третий день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Atlas Weekend 2018 продолжается
Фото: Atlas Weekend / Facebook

Atlas Weekend 2018 продолжается

5 июля, в третий день одного из самых ожидаемых музыкальных событий года – фестивале Atlas Weekend на ВДНХ – хедлайнером главной сцены стала любимица украинской публики LP.

Кроме Лоры Перголицци на Main Stage в этот вечер подымались украинские группы Atomic Simao, Kadnay и Pianoboy. На других сценах можно было послушать Nothing But Thieves, Vivienne Mort, Tequilajazzz, THMK и других.

Как гости Atlas Weekend 2018 провели третий день фестиваля, смотрим в репортаже из соцсетей:

 

«Все придут ко мне» или вот что бывает, когда играешь в яблочном саду #tequilajazzz #nature #stage

Публикация от Evgeny Fedorov (@tezzzorge)

 

#lp #kiev #ukraine #atlasweekend2018

Публикация от Nathalie Tsaralunga (@natasts)

 

#atlasweekend2018 #kiev #kyiv

Публикация от Дмитрий (@fanatqq)

 

Немного психодела от LP

Публикация от Olga Ardelska (@ardelska)

 

#atlasweekend2018

Публикация от Kateryna (@katiabos_)

 

 

Вчера на корпоративе ВРК

Публикация от Maxim Lazebnik (@mlazebnik)

 

 

 

 

#AtlasWeekend день третий. #NothingButThieves ждала, но немного разочаровалась в его звучании в этом году. #Kreator, #BetrayingTheMartyrs звучали круто????????, но метал надо очень любить, чтоб слушать их весь концерт????‍♀️ Бальзамом моей души была невероятно талантливая #LP ❤️ Я наслышана о ее голосе, манерности, харизма и таланте..... но прочувствовать ее вживую, это совсем другое . Что сказать, мы в восторге ❤️ ( правда с Машей мы как-то сходим на ее концерт ещё раз, так как она его успешно проспала????‍♀️????) #cocacolaatlasweekend #фестивальныеканикулы #Друкерыфестивалят #atlasweekend2018

Публикация от _Алёна_ (@_drucker_)

 

Не стій - стрибай #dontstandjump #tnmk #tnmkkyiv #live #atlasweekend2018

Публикация от Eliza Veta (@lisspost)

 

@atlasweekend - класс! #atlasweekend #atlasweekend2018 #drumnbass #time2bass

Публикация от Andrii D-White (@dwhiteua)

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook   

}

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове