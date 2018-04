Leopolis Jazz Fest. Полная программа фестиваля

С 27 июня по 1 июля 2018 во Львове состоится VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. В течение 5 дней на сценах Leopolis Jazz Fest выступит более 170 музыкантов из 16 стран мира.

Сцена им. Эдди Рознера

27 июня (среда)

19:00 Charles Lloyd & the Marvels (US)

Легендарный американский джазовый музыкант - авангардист, саксофонист, флейтист. С ансамблем The Marvels он исследует и создает многослойные импровизации.

21:00 Jamie Cullum (GB)

Успешный британский вокалист, пианист и композитор. Его альбомы разошлись по всему миру тиражом более 10 млн. Он номинировался на премию Грэмми, три раза номинировался на премию BRIT, обладатель премии Ronnie Scotts Jazz Award.

28 июня (четверг)

19:00 R + R = NOW (US)

Роберт Гласпер представляет новый проект R + R = NOW (Reflect + Respond = Now) . Он объединяет лучших молодых музыкантов одной общей миссией: создавать актуальную музыку. Каждый музыкант в R + R = NOW является андеграундной иконой.

21:00 Lee Ritenour and Dave Grusin feat. Melvin Lee Davis and Wes Ritenour (US)

Сотрудничество двух джазовых звезд - гитариста Ли Ритенура и пианиста Дэйва Грусина имеет долгую историю. Еще в 1986 году они получили вместе Грэмми за альбом "Harlequin". Ли Ритенур - один из ведущих фьюжн и джаз-гитаристов. Известный американский композитор, пианист и руководитель оркестра Дэйв Грусин обладатель многих наград, в том числе 10 премий Грэмми и Оскар.

29 июня (пятница)

19:00 Lars Danielsson Group Liberetto III & INSO-Lviv (SE/UA)

Шведский контрабасист, бас-гитарист, виолончелист, композитор и аранжировщик Ларс Даниэльссон имеет значительную дискографию, большинство своих альбомов он выпустил на лейбле ACTMusic.

21:00 Ahmad Jamal (US)

Выдающийся американский джазовый пианист, аранжировщик. Его карьера охватывает многие эпох, стили, время биг-бэндов, эпоху Паркера/Гиллеспи, электронный век и др. Он является одним из самых популярных композиторов и исполнителей в мире.

Ahmad Jamal

30 июня (суббота)

19:00 Jacob Collier (GB)

23-летний певец, двукратный обладатель премии Грэмми, композитор, аранжировщик, продюсер и мультиинструменталист.

21:00 Mario Biondi (IT)

Глубокий, чувственный и теплый голос итальянского певца уже стал узнаваемым брендом. Его песни занимают топовые места в чартах, а альбомы по продажам становились несколько раз платиновыми.

1 июля (воскресенье)

19:00 Stefano Bollani 5tet Que Bom (IT-BR)

Итальянский виртуозный пианист, композитор, певец и телеведущий. Стефано Боллани представляет аудитории квинтет QUE BOM. Эту группу он создал в Бразилии, где и записал свой новый альбом.

21:00 Marcus Miller (US)

Американский джазовый мультиинструменталист, композитор, продюсер, аранжировщик, двукратный обладатель Грэмми. Главный его инструмент - бас-гитара, а техника исполнения изучается и наследуется множеством музыкантов. Его имя возглавляет опросы критиков и читателей в течение трех десятилетий

Сцена на площади Рынок

27 июня (среда)

15:00 Peirani & Parisien Duo (FR)

Музыканты играют вместе с 2009 года. В 2014 году дуэт выпустил альбом «Belle Époque» (ACT), который стал джазовой сенсацией в Европе.

17.00 HI5 (AT)

Свое творчество музыканты называют «камерным джазовым минимализмом». HI5 получили несколько важных премий, среди которых Joe Zawinul Award 2012, Bucharest International Jazz Competition 2013, Jimmy Woode European Jazz Award 2013.

28 июня (четверг)

15:00 Dave Feusi - The Groove Gang (CH)

С 2001 года Dave Feusi является президентом и лидером ассоциации Jazz Baragge, создает еженедельный Jam Baragge Jam в Цюрихе - спонтанный обмен музыкой для молодых и уже известных музыкантов.

17.00 ONUKA (UA)

ONUKA - современный проект известного украинского саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова (The Maneken) и Наты Жижченко. Музыка ONUKA - это органический микс электроники, актуальной поп-музыки и украинской этники.

29 июня (пятница)

15:00 Shalosh Trio (IL)

Shalosh Trio -это джазовая группа с ярко выраженным индивидуальным звучанием, которая играет на стыке нескольких жанров, таких как рок, классика, электронная, африканская и ближневосточная музыка.

17.00 Frederik Köster / die Verwandlung (DE)

Frederik Köster - немецкий джазовый трубач, композитор, аранжировщик. Со своим квартетом и одним из последних проектов «dieVerwandlung» ( «Метаморфоза»), Frederik выпустил 7 альбомов. Музыкант- постоянный участник престижных джазовых фестивалей.

Shalosh Trio

30 июня (суббота)

15:00 Kerem Görsev Quartet (TR)

Kerem Görsev - признанный композитор и пианист. Его первый альбом «HandsandLips» вышел в 1994 году, и с тех пор он выпустил в общей сложности еще 13 альбомов.

17.00 Tom Ibarra (FR)

Tom Ibarra - 18-летний французский гитарист и композитор. Стал победителем премии «LetterOne», среди 270 музыкантов из Европы.

Tom Ibarra уже признан звездами джазовой музыки, играл с такими известными музыкантами как Marcus Miller, Richard Bona, Didier Lockwood и Sylvain Luc.

1 июля (воскресенье)

13.00 Jake Koffman Quartet (CA)

Музыкант из Торонто является частью поколения музыкантов и педагогов, которые свое творчество посвящают сохранению целостности традиций джаза на фоне эволюции. Играет на альт-саксофоне, флейте, кларнете, баритон-саксофоне и бас-кларнете.

14:30 John Stetch Trio (CA)

Один из самых известных джазовых музыкантов Канады пианист John Stetch использует свое джазовое и академическое образование для того, чтобы исполнять музыку разных эпох и уголков мира, от Моцарта и украинских фолк-мелодий до кино-музыки.

16.00 Alex Goodman Quartet (CA)

Канадский гитарист, выпускник известной Manhattan School of Music, выступил практически во всех самых известных нью-йоркских джазовых клубах, а также на многих престижных фестивалях, среди которых Montreux Jazz Festival, Montreal Jazz Festival и др.

Сцена на площади возле Дворца Потоцких

28 июня (четверг)

12:00 Luca Ciarla SolOrchestra - Jazz Violin 2.0 (IT)

Итальянский музыкант, синтезирует звучание скрипки с loop-педалью, голосом и электроникой. В его руках инструмент может звучать, как гитара, бас или ударный инструмент, показывая новые импровизации и виртуозность. Его музыка постоянно развивается во время выполнения и кажется, что играет удивительная джаз-группа.

14:00 Bria Blessing & ShockolaD - IVASYUK (UA-US-PL)

Это совместный проект американской певицы с украинской душой Bria Blessing и проекта ShockolaD, который создали блестящие украинские музыканты Игорь Гнидин и Анастасия Литвинюк. Исполнители собрались, чтобы почтить наследие Владимира Ивасюка и его музыку, переосмыслив его вечные песни для новых поколений.

29 июня (Пятница)

12:00 Dark Side Trio - Old Bookcase (UA)

Музыка Dark Side Trio - это квинтэссенция человеческих переживаний. Сочетание эластичных ритмов барабанов, густого, как время звука електрофортепиано Родес, и тенор-саксофона, заполняющей пространство.

14:00 Mathias Heise Quadrillion (DK)

Mathias Heise - новая джазовая звезда, в 2012 году основал свою группу Mathias Heise Quadrillion. Этот проект создает современный джазовый фьюжн с необычным звучанием.

Mathias Heise Quadrillion

30 июня (суббота)

12:00 Alexey Bogolyubov Trio -Trajectory of Mood (UA)

Трио пианиста, композитора, бэндлидера, продюсера и педагога Алексея Боголюбова представляет новую программу «Траектория настроения», которую недавно записали в известной студии Hansa Studios в Берлине.

14:00 New Brain Trio & Balog (UA)

New Brain Trio - имя, которое уже привычно произносить, видеть и слышать в Киеве и за пределами столицы. Свободомыслие музыкантов New Brain Trio смешивает воедино acid jazz, jazz rock и electro swing.

1 июля (воскресенье)

17:30 Dock in Absolute (LX)

Трио из Люксембурга, которое сочетает в своей музыке разные стили прогрессивного джаза, классики и рока. Музыканты играют авторские композиции и создают свой уникальный джазовый стиль.

