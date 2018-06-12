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Leopolis Jazz Fest 2018. Пять выступлений легендарных музыкантов, которые нельзя пропустить

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Маркус Миллер
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Маркус Миллер

Самый известный джазовый фестиваль Украины - львовский Leopolis Jazz fest все ближе и ближе.  С 27 июня по 1 июля 2018 во Львове состоится VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. В течение 5 дней на сценах Leopolis Jazz Fest выступит более 170 музыкантов из 16 стран мира. NV STYLE рассказывает о пяти легендах мировой музыки, которые выступят на фестивале в этом году. 

 

Ахмад Джамал, США


Выдающийся американский джазовый пианист, аранжировщик. Его карьера охватывает многие эпох, стили, время биг-бэндов, эпоху Паркера/Гиллеспи, электронный век и др. Он является одним из самых популярных композиторов и исполнителей в мире.

Музыкальный критик Стэнли Крауч называет Джамала вторым по значимости человеком в развитии джаза после Чарли Паркера.

Ахмад Джамал начал играть в трехлетнем возрасте под руководством своего дяди.  «Он будет великим!», сказал знаменитый джазовый пианист и композитор Арт Тэйтум, услышав  Джамала, когда тому было четырнадцать лет.

По словам самого Джамала, наибольшее влияние на него оказал Майлз Дэвис.

Через день после закрытия фестиваля, 2 июля 2018 года Ахмаду Джамалу исполнится 88 лет.

 

 

Пятница, 29 июня, 21:00, сцена имени Эдди Рознера

 


Чарльз Ллойд & the Marvels, США


Легендарный американский джазовый музыкант - авангардист, саксофонист, флейтист.

Ллойд родился в 1938 году в Мемфисе, штат Теннесси - городе с богатой музыкальной историей. Начал играть на саксофоне в 9 лет.

В основном играет на теноровых саксофоне и флейте, иногда записывается на альтовом саксофоне и более экзотических инструментах, например украинском, румынском и венгерском народном духовом инструменте тараготе.

В молодости был аккомпаниатором в группах легендарных блюзовых исполнителей, таких как Би Би Кинг, Гавлин Волф и  Бобби Бленд. За свою жизнь Ллойд записал более 30 альбомов.

В 2014 року Ллойд впервые приехал в Украину, чтобы выступить на джазовом фестивале во Львове со своим квартетом.  В этот раз Чарльз Ллойд выступит на Leopolis Jazz Fest с ансамблем The Marvels, с которым, по словам организаторов, он “исследует и создает многослойные импровизации”.

 

 

Среда, 27 июня, 19:00, сцене имени Эдди Рознера

 

 

Ли Ритенур и Дэйв Грусин, США

Сотрудничество двух джазовых звезд - гитариста Ли Ритенура и пианиста Дэйва Грусина имеет долгую историю. 

66-летний Ли Ритенур - один из ведущих фьюжн и джаз-гитаристов. Выпустил более 40 сольных и совместных альбомов, В 1986 году был удостоен премии Грэмми за пластинку Harlequin (1985), записанную совместно с Дэйвом Грузином, а в 2011 получил награду ECHO Award (немецкий аналог Грэмми) как лучший международный инструменталист.

Своими кумирами среди гитаристов Ли Ритенаур считает Джимми Хендрикса, Эрика Клэптона, и Уэса Монтгомери. За свой стиль игры на гитаре и скорость получил прозвище Captain Fingers - Капитан Пальцы.

Дэйв Грусин -  знаменитый американский пианист, композитор, аранжировщик и продюсер. Автор музыки к более, чем 100 фильмам и телесериалам, обладатель многочисленных премий, в том числе Оскар и Грэмми В течение своей музыкальной карьеры выпустил около 35 альбомов, включающих аранжировки произведений Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Генри Манчини, а также саундтреки из кинофильмов.

В общей сложности Грузин был удостоен 15 наград в 38 различных номинациях, в их числе премии Оскар, Золотой глобус, Грэмми и  BAFTA.

 

 

Среда, 27 июня, 21.00, сцена им. Эдди Рознера 

 

 

Маркус Миллер, США

59-летний уроженец Нью-ЙОрка Маркус Миллер - знаменитый американский джазовый мультиинструменталист, композитор, продюсер, аранжировщик,

Миллер - двукратный обладатель Грэмми, в том числе  за лучший альбом современного джаза ( 2001 год)

Его главный инструмент - бас-гитара, а техника исполнения изучается и наследуется множеством музыкантов. Бас-гитару в руки Миллер  взял в 13 лет, когда играл в местных фанк-группах. Он осваивал ее самостоятельно, используя знания, полученные при изучении игры на кларнете.

Миллер работал с Майлзом Дэвисом, Эриком Клэптоном и легендой блюза Лютером Вандроссом.   Его имя возглавляет опросы критиков и читателей в течение трех десятилетий.

 

 

Воскресенье, 1 июля, 21:00,  сцена имени Эдди Рознера

 

 

Марио Бионди, Италия

Марио, чей голос напоминает знаменитого Барри Уайта, продолжает традиции звезд "филадельфийского соул" 70-х годов и является одним из ярчайших представителей этого жанра в Европе.

Марио Бионди уроженец Сицилии, как и многие из его кумиров, петь начал в церковном хоре. Свою профессиональную музыкальную карьеру начал в конце 80-х годов, но первый альбом издал лишь в 2006 году. С тех пор музыкант записал и выпустил еще 6 успешных дисков.

30 июня 2018 года в рамках Leopolis Jazz Fest во Львове Бионди представит программу, состоящую из уже известных песен и музыки из нового альбома Brasil, релиз которого в Европе состоялся в конце марта 2018 года. В новой работе Марио помогали бразильские музыканты, в частности, знаменитый композитор, певец и пианист Иван Линс, а также уже знакомый украинским любителям джаза немецкий трубач Тилль Бреннер.

 

30 июня, 21:00, сцена имени Эдди Рознера

 

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года) – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году «Alfa Jazz Fest» был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы.

 

 

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