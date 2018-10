Легендарная группа Nirvana воссоединилась для выступления на фестивале

Музыканты легендарной рок-группы Nirvana Дэйв Грол, Пэт Смир и Крист Новоселич объединились, чтобы выйти вместе на сцену. Концерт воссоединенной в неполном составе Nirvana прошел в субботу, 6 октября, в амфитеатре Glen Helen в Сан-Бернардино, Калифорния.

Как пишет Billboard, хедлайнерами фестиваля Cal Jam была группа Foo Fighters, также на сцене выступали Tenacious D, Garbage, Silversun Pickups.

Выступление Nirvana стало вторым по своему масштабу реюнионом с момента смерти лидера группы Курта Кобейна в 1994 году. К участникам легендарной рок-группы присоединились Джон МакКоли (Deer Tick) и рок-музыкантка Джоан Джетт.

«Сейчас я хочу услышать громкие аплодисменты для одного человека. Я хочу услышать громкие аплодисменты для Курта Кобейна», - сказал Крист Новоселич со сцены.

Nirvana сыграла для гостей фестиваля шесть песен: Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.

