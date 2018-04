Легендарная Abba выпустит две песни впервые за 35 лет

Легендарная шведская группа Abba объявила, что записала две новые песни со времен распада коллектива в 1983 году, пишет The Guardian.

"Решение о том, чтобы развить захватывающий проект тура аватаров группы Abba, вызвало неожиданные последствия. Мы все чувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово снова объединиться и зайти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. И это было похоже на то, будто время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Очень радостный опыт!" - написали музыканты в аккаунте в Instagram.

❤️ #abbaofficial #abba Публикация от @ abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT

Одна из двух новых песен под названием Still Have Faith in You будет представлена на телевидении в декабре.

На прошлой неделе в Брюсселе один из участников шведской четверки Бьорн Ульвеус рассказал о предстоящем проекте группы. Центральным будет двухчасовое телешоу, где группа будет выступать в виде компьютерных аватаров. Он добавил, что группа была подвергнута цифровому сканированию и «омоложена», чтобы выглядеть так, как в 1979 году, когда она дала свой третий и последний тур.

Со следующего года аватары шведской четверки отправятся в тур по всему миру.

Abba - шведский коллектив, существовавший в 1972-1982 годах. Был назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

