Латинское настроение. Песня Насти Каменских попала в мировой чарт Billboard

Песня NK – Peligroso попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.
Настя Каменских стала первым украинским артистом, которому удалось завоевать любовь латиноамериканского слушателя и попасть в один из самых авторитетных мировых чартов Billboard. Ее хит Peligroso был включен в чарт Tropical Songs в категории Новинка и сразу же оказался на 24 месте среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей, таких как Marc Anthony, Ozuna, Natti Natasha.
Это не первое достижение Насти в зарубежных чартах: неделей раннее Peligroso занял первую строчку в рейтинге Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).
Напомним, что на днях NK вернулась из Лас Вегаса, где она стала почетной гостей 19-й ежегодной Латиноамериканской премии Грэмми, а также была приглашена на торжественное гала вручение премии Person of the Year. Помимо этого, международный хит уже успел прозвучать в эфирах самых рейтинговых Латиноамериканских каналов Univision, Telemundo и ¡Hola! TV.
- Читайте также:
Привет из лета. Настя Каменских показала новое фото в купальнике
Мой любимый гений. Настя Каменских призналась в любви Потапу
Вся в Кардашьян. Настя Каменских опубликовала откровенное фото
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования