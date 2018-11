Латинское настроение. Песня Насти Каменских попала в мировой чарт Billboard

Песня NK – Peligroso попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.

Настя Каменских стала первым украинским артистом, которому удалось завоевать любовь латиноамериканского слушателя и попасть в один из самых авторитетных мировых чартов Billboard. Ее хит Peligroso был включен в чарт Tropical Songs в категории Новинка и сразу же оказался на 24 месте среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей, таких как Marc Anthony, Ozuna, Natti Natasha.

Это не первое достижение Насти в зарубежных чартах: неделей раннее Peligroso занял первую строчку в рейтинге Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).

Напомним, что на днях NK вернулась из Лас Вегаса, где она стала почетной гостей 19-й ежегодной Латиноамериканской премии Грэмми, а также была приглашена на торжественное гала вручение премии Person of the Year. Помимо этого, международный хит уже успел прозвучать в эфирах самых рейтинговых Латиноамериканских каналов Univision, Telemundo и ¡Hola! TV.

Настя Каменских на красной дорожке церемонии Латиноамериканской премии Грэмми. Фото: пресс-служба NK

