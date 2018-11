Королева блюз-рока. В Киеве с единственным украинским концертом выступит Бет Харт

6 декабря в Октябрьском дворце состоится концерт Бет Харт (Beth Hart) - великой американской певицы. Ее часто сравнивают с лучшими певицами - Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус, но это и многочисленные награды, и номинации певицы, только подтверждает, что на сегодня она – новая звезда блюза!

Это будет единственный украинский концерт Бет Харт и ее группы в рамках мирового тура. После выступления в Киеве Бет Харт сделает перерыв в выступлениях до февраля 2019 года.

Из материала The Times: «У Бет Харт такой напористый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто пригвоздить вас к стене.

Некоторые артисты решают петь блюз, а некоторые им живут. В истории музыки всего несколько таких карьер со взлетом, падением и новым взлетом после него – столь же блестящим, как у Бет Харт».

Начало звездного пути Бет Харт началось в Лос-Анжелесе с участия в 1993 году в популярном телешоу Star Search, в котором она завоевала титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионного американского зрителя. Знаменитой она стала после хита LA Song (Out of This Town), который звучал в сериале Беверли-Хиллс, 90210. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления по Америке и по всему миру.

В творческом багаже Бет Харт два сильнейших альбома с Джо Бонамасса, сотрудничество со Слэшем из Guns N’ Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже - с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

За этим успехом – очень непростая судьба, взлеты и падения. Ей довелось бороться за жизнь, познать груз громкой славы и разочарование. Но Бет Харт справилась со всеми проблемами, а о своих чувствах и переживаниях она рассказывает в своих страстных песнях. Певица буквально проживает каждую песню, искренне и страстно! Именно это ждет ее поклонников на концерте в Киеве!

«Каждая история в моей песне – это моя личная история. Я не могу описать и пропускать через себя чью-то историю. Я пишу свои песни о том, о чем чувствую, в них отражается все, что на меня оказывает на меня впечатления».

6 декабря 2018

Начало: 19:00

МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец)

