Кого слушать на Ostrov Festival 2018. Хедлайнеры и лайн-ап

Наряду с фестивалями Strichka и Brave! от команды арт-клуба Closer, Ostrov Festival - один из важнейших признаков ренессанса электронной музыки в Украине, который происходит в последние годы.

Ранее Ostrov Festival проводился на территории Труханова острова в Киеве. За пять лет существования фестиваль успел стать новой яркой точкой на музыкальной карте Восточной Европы и смог найти собственную уникальность. Ostrov – это танцевальный нон-стоп марафон длиною в целый летний уикенд под музыку лучших артистов мировой техно и хаус-сцены в окружении густой зелени и деревьев.

Таким он был прежде. Сегодня в истории фестиваля новый этап. В 2018 году Ostrov впервые пройдет на новой локации – на берегу моря в Одессе. До старта остается меньше месяца, а значит, самое время лучше познакомиться с программой фестиваля. Мы погрузились в новый, увлекательный мир электронной музыки и выделили целый ряд артистов, заявленных в лайнапе, на которых стоит обратить особое внимание.

Полный лайн-ап фестиваля

RADIOSLAVE

На всех последних фото в амплуа Radioslave ветеран британской электронной сцены Мэтт Эдвардс устрашающе хмурит брови и многозначительно смотрит куда-то вдаль. Можно предположить, что этот суровый парень из Лидса не щадит людей на танцполе, обрушивая на них громыхающие биты бескомпромиссного техно. Но здесь все сложнее и тоньше. Эдвардс – музыкант-универсал. За свою долгую карьеру он выступал и записывал музыку под дюжиной разных псевдонимов. Под вывеской Matthew E – жизнеутверждающее диско, вдохновленное культовым фильмом «Лихорадка субботней ночи». В группе Quiet Village – изобретательный easy listening (музыку, словно из романтических комедий 50-х). В Sea Devil вместе с вокалистом Томом из группы Cadgetbaby – стильный, новаторский и вместе с тем выразительный поп. Наконец, Radioslave – самый известный проект Мэтта, созданный для масштабных рейвов и фестивалей. Адепт аналогового звучания, Эдвардс – один из тех немногих артистов, на которого ровняются саунд-продюсеры «новой волны». Сколь бы вы не были искушенными в концертах и вечеринках, на шоу Radioslave неизменно испытаете «культурный шок» сродни того, что вызывали кассеты и диски культовых британских электронщиков 90-х.

PAN-POT

В прошлом году немецкий техно-дуэт Pan-Pot отпраздновал 10-летний юбилей своей карьеры. В 2007 году вышел их дебютный и, вместе с тем, судьбоносный альбом Pan-O-Rama. С тех пор Pan-Pot выпустили с полсотни релизов и, наконец, вошли в пантеон лучших техно-проектов мировой сцены. Фестивальные промоутеры высоко ценят их лайв-шоу – торжество идеального звука и выверенная до мелочей программа. Сегодня дуэт увлечен развитием своего масштабного проекта Second State Vision. На базе собственного одноименного лейбла Pan-Pot выстроили целое творческое комьюнити, чья задача в синергии разных видов искусств – музыки, видео, фэшн, инсталляций.

GUTI

Аргентинский мультиинструменталист Guti – самый необычный артист в лайнапе фестиваля Ostrov. Минималистичным техно-битам он предпочитает знойные латинские ритмы. В музыке этого самородка хаус и этника сочетаются самым неожиданным образом. Guti с точностью ювелира вплетает в клубные ритмы сочную перкуссию, переливы гитары фламенко, торжественные духовые и много чего еще. Интегрируя в свое творчество колорит родной страны, Guti выгодно отличается от многих европейских хаус-продюсеров. Артиста быстро заметили опытнейшие Мартин Бюттрих и Loco Dice – боссы влиятельного европейского лейбла Desolat. С этого момента популярность Guti за пределами Южной Америки только росла. Сайт Resident Advisor не раз отмечал его, как одного из лучших лайв-перформеров мира. Уже совсем скоро на Ostrov Festival мы сможем воочию убедиться в этом. Guti летит со своим знаменитым live show.

MIND AGAINST

Несколько лет назад мир танцевальной музыки охватила волна популярности нового саунда – вязкое, монументальное, мистическое техно с протяжными пассажами и глубокой басовой линией. Законодателями этого пока еще условного жанра стал знаменитый итальянский дуэт Tale of Us. В прошлом году они были в числе хедлайнеров на Ostrov Festival. Лейбл, издающий музыку Tale of Us с фатальным названием Life and Death быстро уловил новый тренд и сфокусировался на поиске артистов-единомышленников. Самой яркой их находкой стал проект Mind Against. Два брата – Алессандро и Федерико Фоньини в считанные месяцы громко заявили о себе, перебравшись из Италии в центр мировой техно-музыки – Берлин. Особенно успешным стал их сингл «Cagliostro», посвященный известному мистификатору и авантюристу Алессандро Калиостро (не путать с героем романа Алексея Толстого – графом Калиостро). Успех закрепили совместные работы с Ройшн Мерфи (экс-вокалистка группы Moloko) и ветераном танцевальной сцены Green Velvet.

MARGARET DYGAS

История успеха девушек из Восточной Европы на мировой техно-сцене достойна отдельного материала. Nastia из Украины, Нина Кравиц из России – подобных примеров достаточно много. Среди них и Маргарет Дигас. Много лет назад она покинула Польшу в поисках признания и творческой реализации. В какой-то момент девушка оказалась в самом сердце техно-сообщества. Ее утвердили в качестве резидента культового берлинского Panorama Bar, который находится на верхнем этаже берлинского же знаменитого клуба Berghain. С этого момента карьера Маргарет в качестве диджея развивалась стремительно. Но Дигас быстро поняла, что эксплуатировать образ милой девушки за пультом долго не стоит, и принялась осваивать премудрости написания собственной музыки. Результат не заставил ждать. Ее авторские работы подписал статусный лейбл Perlon, известный по многолетнему сотрудничеству с гением и новатором европейского хауса и техно – Рикардо Виллалобосом. Романтичный образ Маргарет не должен вводить вас в заблуждение. Эта дама – ярый адепт аскетичного минимал-звучания. Острые биты бьют прямо в грудь, а давление от баса заполняет пространство вокруг. За пультом она снова обретает суперсилу, превращаясь в собственное ночное альтер-эго. Эта хрупкая девушка держит «в ежовых рукавицах» переполненные танцполы крупнейших рейвов и фестивалей, управляясь за вертушками с поразительной легкостью и грацией.

MAGDA

Восемь лет назад известный видеограф электронной сцены Али Демирель снял отличный документальный фильм Making Contakt – история мощнейшего техно-лейбла всех времен на пике его возможностей. В центре сюжета «Илон Макс мира техно» - Ричи Хотин. Сегодня уже не только диджей и продюсер, но инженер, изобретатель, визионер. Making Contakt – революционный лайв-перформанс Ричи и команды артистов лейбла, совмещающий новейшие интерактивные технологии, видео и звук. Среди артистов лейбла в те годы была и Магда. Немногим после она и несколько ее соратников по M_Nus – Трой Пирс и Марк Хоул отправились в сольное плавание, основав собственный лейбл Item & Things. Многие восприняли раскол в M_Nus скептически – это был действительно дрим-тим. Но история показала, что это было правильно решение. Новый лейбл активно развивается, а Магда продолжает гастролировать по всему миру. К слову, в середине 90х она проделала ровно тот же путь, что и более юная Маргарет Дигас – из польской провинции в элиту мировой электронной сцены. Возможно, именно поэтому визита в Украину Магда ждет с особым нетерпением.

WOO YORK

Наконец, дуэт Woo York – едва ли не главная гордость украинской электронной сцены. Два давних приятеля – Андрей и Денис не тратили лишнее время на попытки втереться в доверие к столичному клубному бомонду. Они предпочли другой путь: долгие ночи студийный сессий в компании синтезаторов и контроллеров. В конечном счете, Woo York удалось добиться предельно убедительного звучания. Их музыка – это скупое на эмоции, но богатое с точки зрения саунда высокотехнологичное минимал-техно, в котором внимательный слушатель расслышит элементы эйсида или даже брейкса. Woo York быстро получили признание от влиятельных европейских лейблов. Программа Woo York – это полноценное живое шоу с аналоговыми синтезаторами, управление которыми требует выдержки и сноровки. Этот фактор сыграл свою важную роль. Букинг-агенты из разных стран выстроились в очередь к Woo York, желая показать их своей аудитории. Сегодня, в статусе всемирно известного техно-проекта, Woo York готовы закрепить свой успех и в Украине. Выступление на Ostrov Festival станет важным и долгожданным событием, как для многочисленных поклонников дуэта, так и для самих артистов.

Фото: Ostrov Festival

