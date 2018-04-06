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Клип украинской группы победил на международном конкурсе

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Кадр из клипа Hips
© Brunettes Shoot Blondes/Facebook

Кадр из клипа Hips

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes получила награду Los Angeles Film Awards за клип на песню "Hips", который был признан лучшей музыкальной видеоработой марта.

Каждый месяц экспертное жюри крупнейшего в мире веб-портала о кинематографе IMDb определяет лучшие видеоролики в разных номинациях. Талантливые музыканты Brunettes Shoot Blondes были удостоены премии в категории Лучшее музыкальное видео.

Клип на песню Hips вышел в декабре 2017 году. Идея ролика полностью принадлежит участникам коллектива: музыканты разработали сюжет ролика и стали его режиссерами. Подготовка в съемкам видео длилась несколько месяцев, а сняли клип за два дня, говорит лидер Brunettes Shoot Blondes Андрей Ковалев.

© Brunettes Shoot Blondes/Facebook

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