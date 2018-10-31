Разбитые сердца, пусты мечты. Джамала представила новый клип на песню The Great Pretender

Сегодня, 31 октября, состоялась премьера нового видео Джамалы на композицию The Great Pretender. Режиссером выступила Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как Океан Ельзи, Pianoбой, BRUTTO и др.

Состоялась премьера четвертого видео Джамалы на песни из ее нового альбома Крила. Это одна из трех англоязычных песен в альбоме. Снимать видео доверили одному из самых востребованных режиссеров в Украине – Анне Бурячковой.

Съемки проходили киевском ДК им. Королева и в нескольких культовых местах Берлина, среди которых знаменитая полуразрушенная церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонна Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

«Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас - это комок противоречий. Мы все стремимся к чему-то подлинному, настоящему, но в то же время общество, среда, государство, да и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры. Самые сильные идут напролом, часто сгорая раньше времени. Но большинство людей приспосабливаются, надевают маски, притворяются теми, кем они не являются на самом деле, для того, чтобы преуспеть в жизни или добиться какой-то цели. Все они великие притворщики!» - поделилась Джамала.

«На данный момент, это, пожалуй, моя самая любимая песня Джамалы - мне нравится все - текст, идея, звучание каждого музыкального инструмента. Мне нравится необычная Джамала, которая проявляется в каждой ноте этого трека. Идея клипа перекликается с содержанием песни - ведь что может быть интереснее, чем исследовать противоречивую человеческую натуру? Для съемок мы искали город, в котором наш главный герой смотрелся бы органично, с которым можно было бы взаимодействовать, и который был бы одновременно аскетичным, фактурным и насыщенным. Это, безусловно, Берлин», - рассказала режиссер Анна Бурячкова.

Через две недели Джамала отправится в турне в поддержку нового альбома. Тур стартует 14 ноября и охватит восемь городов: Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Луцк и Ровно. Столичной публике новая программа будет представлена 23 ноября в клубе Bel Etage.

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