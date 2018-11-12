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Хащі. Премьера новой песни ONUKA

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ONUKA представила новую песню ХАЩІ
Фото: пресс-служба Vidlik

ONUKA представила новую песню ХАЩІ

Сегодня, 12 ноября, состоялась онлайн-премьера песни ХАЩІ. Она была анонсирована 25 кадром в видеотизере альбома MOZAЇKA, но в альбом она не вошла.

«ХАЩІ – в моем понимании – беспросветная пропасть. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли — куда ни глянь, вокруг одни ХАЩІ», - объяснила песню Ната Жижченко, ONUKA.

Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географический координат и часовых рамок. 

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