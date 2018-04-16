Известный рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN, который вышел в 2017 году.

Организаторы премии посчитали, что альбом "отражает сложность афро-американской жизни", а также сочетает в себе лирику, хип-хоп, рэп, джаз, соул, фанк, поэзию и африканские звуки.

Впервые премию получил музыкальный альбом не джазовой и не классической музыки.

Напомним, в январе Кендрик Ламар получил премию Грэмми в категории Лучший рэп альбом года.