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Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

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Кендрик Ламар получил премию за альбом DAMN

Кендрик Ламар получил премию за альбом DAMN

Известный рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN, который вышел в 2017 году.

Организаторы премии посчитали, что альбом "отражает сложность афро-американской жизни", а также сочетает в себе лирику, хип-хоп, рэп, джаз, соул, фанк, поэзию и африканские звуки.

Впервые премию получил музыкальный альбом не джазовой и не классической музыки.

Напомним, в январе Кендрик Ламар получил премию Грэмми в категории Лучший рэп альбом года.

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