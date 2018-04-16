Известный рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN, который вышел в 2017 году.
Организаторы премии посчитали, что альбом "отражает сложность афро-американской жизни", а также сочетает в себе лирику, хип-хоп, рэп, джаз, соул, фанк, поэзию и африканские звуки.
Впервые премию получил музыкальный альбом не джазовой и не классической музыки.
Congratulations to @kendricklamar, @dangerookipawaa and @Interscope! #Pulitzer pic.twitter.com/fFQBYnoW9F— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) 16 апреля 2018 г.
Напомним, в январе Кендрик Ламар получил премию Грэмми в категории Лучший рэп альбом года.
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