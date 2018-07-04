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Как прошел первый день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

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В первый день на Atlas Weekend пришло более 150 тыс. гостей
Фото: Atlas Weekend / Facebook

В первый день на Atlas Weekend пришло более 150 тыс. гостей

3 июля открылся музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В этом году первый, бесплатный день феста собрал рекордное количество посетителей – более 150 тысяч человек.

На сцены Atlas Weekend`а в первый день поднялись MONATIK, ВВ, группа MOZGI, Tayanna и Хрыстына Соловий, СКАЙ и Kozak System, французы HER. Хедлайнером главной сцены стал певец Олег Винник.

Всего за шесть дней фестиваля на семи сценах выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. В предстоящие дни на Atlas Weekend 2018 можно будет послушать The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многих других.

НВ STYLE собрал самые яркие посты о первом дне Atlas Weekend 2018 в Instagram:

 

 

 

 

П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н Ы Й ???? A T L A S

Публикация от Maxim Sereda (@maks_sereda)

 

 

А вы были на Atlas Weekend вчера ?

Публикация от Kyiv (@enother.city)

 

 

Оууууу! Мы даже не могли себе представить, что вторник может быть настолько крутым и безумным. Спасибо всем, кто впитывал энергию артистов, кто не побоялся и джемил у открытого микрофона, кто искал других двоих с такими же наклейками, кто проникся вайбом Мастерской и танцевал от души. Боооольшущий респект летит нашим друзьям @martini_ua и @PRODJShop. Спасибо всем, кто разделил это всё с нами. Masterskaya Stage на @atlasweekend - done! Мы до сих пор приходим в себя. Это было аHERеренно???? ???? @cooperliza #masterskayalab #atlasweekend

Публикация от Masterskaya (@masterskayalab)

 

????????????✌️#atlasweekend2018

Публикация от Nathalie Tsaralunga (@natasts)

 

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