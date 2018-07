Как прошел первый день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

3 июля открылся музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В этом году первый, бесплатный день феста собрал рекордное количество посетителей – более 150 тысяч человек.

На сцены Atlas Weekend`а в первый день поднялись MONATIK, ВВ, группа MOZGI, Tayanna и Хрыстына Соловий, СКАЙ и Kozak System, французы HER. Хедлайнером главной сцены стал певец Олег Винник.

Всего за шесть дней фестиваля на семи сценах выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. В предстоящие дни на Atlas Weekend 2018 можно будет послушать The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многих других.

НВ STYLE собрал самые яркие посты о первом дне Atlas Weekend 2018 в Instagram:

