Как прошел первый день Atlas Weekend 2018. Репортаж из Instagram

3 июля открылся музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В этом году первый, бесплатный день феста собрал рекордное количество посетителей – более 150 тысяч человек.
На сцены Atlas Weekend`а в первый день поднялись MONATIK, ВВ, группа MOZGI, Tayanna и Хрыстына Соловий, СКАЙ и Kozak System, французы HER. Хедлайнером главной сцены стал певец Олег Винник.
Всего за шесть дней фестиваля на семи сценах выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. В предстоящие дни на Atlas Weekend 2018 можно будет послушать The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многих других.
НВ STYLE собрал самые яркие посты о первом дне Atlas Weekend 2018 в Instagram:
Оууууу! Мы даже не могли себе представить, что вторник может быть настолько крутым и безумным. Спасибо всем, кто впитывал энергию артистов, кто не побоялся и джемил у открытого микрофона, кто искал других двоих с такими же наклейками, кто проникся вайбом Мастерской и танцевал от души. Боооольшущий респект летит нашим друзьям @martini_ua и @PRODJShop. Спасибо всем, кто разделил это всё с нами. Masterskaya Stage на @atlasweekend - done! Мы до сих пор приходим в себя. Это было аHERеренно???? ???? @cooperliza #masterskayalab #atlasweekend
- Читайте также: Atlas Weekend 2018: Полное расписание фестиваля
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования