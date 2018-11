Три часа эмоций. Как прошел киевский концерт Джамалы в рамках тура Крила

В пятницу, 23 ноября, в столичном Bel Etage прошел концерт украинской певицы Джамалы в рамках тура в поддержку нового альбома Крила.

Релиз пятого студийного альбома состоялся примерно за месяц до начала всеукраинского тура исполнительницы. В Крила вошло десять композиций: семь на украинском языке и три - на английском. Команда представила альбом, и вскоре отправилась в тур в его поддержку по крупным городам страны.

До киевского концерта Джамала со своими музыкантами уже успела выйти на сцену в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Ровно, Днепре, впереди – концерты в Одессе и Харькове.

Отметим, что столичный концерт ознаменовался sold out`ом и заполненным залом, впрочем, и место его проведения было выбрано значительно меньше Дворца спорта, в котором проходил прошлый сольный концерт Джа.

Фото: пресс-служба Джамалы

В то же время уже с первых песен стало очевидно, что, в отличие от прошлого выступления, собравшего толпы людей на волне популярности исполнительницы после завоевания победы для Украины на Евровидении в 2016-м, нынешний концерт стал встречей с людьми, которые следили за творчеством Джамалы задолго до эмоционального хита 1944.

Фото: пресс-служба Джамалы

Исполнительница начала свое выступление с песни из прошлого альбома Подих, и в течение своего почти трехчасового концерта исполнила хорошо известные ее поклонникам песни из всех своих альбомов – Find Me, Чому саме тебе, Иные, You’re Made of Love. Между хитами звучали композиции из нового альбома – Незнайомець, Хвилі, Крила, Любити, The Great Pretender, Happiness, I Believe in You. Такжа Джамала исполнила новую, мощную песню Натовп, написанную по мотивам поэмы Елены Телиги, и сопроводила ее песней на стихи Лины Костенко из прошлого альбома – Неандертальці.

Фото: пресс-служба Джамалы

«Я всех вас знаю. Я за всеми вами слежу в Instagram», - заявила она своим поклонникам со сцены, чем привела публику в еще больший восторг. А также неоднократно признавалась, что соскучилась по встрече со своими почитателями, которые вместе с ней поют как известную всем 1944, так и старенькую It’s Me Jamala и совсем свежую Кохання.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook