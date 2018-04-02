Jamiroquai станет хэдлайнером фестиваля в Киеве

Британская группа Jamiroquai станет хедлайнером фестиваля BeLive, который состоится 21–24 июня на стадионе Олимпийский в Киеве.

Об этом сообщили 2 апреля организаторы фестиваля.

В рамках выступления в украинской столице Jamiroquai представят новый альбом Automaton, который вышел в 2017 году спустя 7 лет творческой паузы и был очень положительно воспринят критиками, и устроят невероятное шоу.

Automaton - восьмой студийный альбом группы, рассказывающий про любовь и страсть. Вживую его услышали уже в Азии, европейских странах, Великобритании и Дании.

Кроме новых трэков на концерте прозвучат и всеми любимые Love Foolosophy, Seven Days in Sunny June, Virtual Insanity и другие.

Jamiroquai – всемирно известные представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза. Группу возглавляет харизматичный вокалист и автор песен Джей Кей. Коллектив выпустил 9 альбомов, является обладателем Грэмми и 4 награды MTV, альбом группы Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook