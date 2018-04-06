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Итальянский соул-вокалист Марио Бионди впервые выступит в Украине на фестивале Leopolis Jazz 2018

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Марио Бионди, продолжает традиции звезд "филадельфийского соул" 70-х годов

Марио Бионди, продолжает традиции звезд "филадельфийского соул" 70-х годов

Марио, чей голос напоминает знаменитого Барри Уайта, продолжает традиции звезд "филадельфийского соул" 70-х годов и является одним из ярчайших представителей этого жанра в Европе.

Марио Бионди уроженец Сицилии, как и многие из его кумиров, петь начал в церковном хоре. Свою профессиональную музыкальную карьеру начал в конце 80-х годов, но первый альбом издал лишь в 2006 году. С тех пор музыкант записал и выпустил еще 6 успешных дисков.

30 июня 2018 года в рамках Leopolis Jazz Fest во Львове Бионди представит программу, состоящую из уже известных песен и музыки из нового альбома «Brasil», релиз которого в Европе состоялся в конце марта 2018 года. В новой работе Марио помогали бразильские музыканты, в частности, знаменитый композитор, певец и пианист Иван Линс, а также уже знакомый украинским любителям джаза немецкий трубач Тилль Брённер.

 

Справка:

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года) – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году «Alfa Jazz Fest» был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы.

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