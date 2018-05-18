Исследование показало, что за последние 30 лет поп-музыка стала более печальной

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине пришли к выводу, что в течение последних 30 лет поп-музыка стала гораздо печальнее. Об этом пишет NME.

Исследователи проанализировали 500 тысяч песен, которые выходили в Великобритании в период с 1985 по 2015 год. Далее композиции группировали в соответствии с их настроением.

Один из авторов научной работы Наталья Л. Комарова говорит, что в песнях снизился уровень "счастья" и "яркости", а уровень "грусти" – наоборот, вырос. В то же время, популярные песни стали более танцевальными и подходящими для вечеринок.

"Несмотря на то, что текст песен становится более печальным, люди, похоже, не хотят об этом думать, а хотят танцевать", – отмечает Комарова.

Кроме того, исследовали обнаружили, что вопреки появлению большого количества грустных песен, эти композициями не становятся более популярными, чем песни со счастливым смыслом.

"Хотя с каждым годом выходит все больше грустных песен, публика предпочитает радостные, счастливые песни", – говорят авторы исследования.

Среди грустных песен, которые звучат в последнее время, в исследовании перечислены треки Stay With Me Сэма Смита, Whispers музыканта Passenger и Unmissable группы Gorgon City. В качестве примера счастливых песен были приведены треки Glory Days Брюса Спрингстина и Freedom группы Wham.

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