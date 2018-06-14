Исследование определило возраст, в котором люди перестают интересоваться новой музыкой

Люди хотели бы иметь больше времени на поиски новой музыки

Согласно исследованию Deezer, люди перестают открывать для себя новую музыку в возрасте 30 с половиной лет.

Музыкальный стриминговый сервис опросил 1000 британцев об их музыкальных предпочтениях и привычках к прослушиванию. 60% людей сообщили, что придерживаются своих музыкальных привычек, слушая одни и те же песни снова и снова, а чуть более четверти (25%) заявили, что вряд ли будут слушать новую музыку, которая выходит за пределы их любимых жанров, передает Business Insider.

Согласно полученным результатам, максимальный возраст для открытия новой музыки - 24. 75% респондентов этой возрастной группы заявили, что слушали 10 или более новых треков в неделю, а 64% заявили, что искали пять новых исполнителей в месяц. После этого способность людей идти в ногу с музыкальными тенденциями снижается.

Некоторые из причин, которые объясняют снижение интереса к новой музыке: замешательство от большого выбора (19%), занятость по работе (16%) и забота о маленьких детях (11%). Почти половина респондентов заявили, что хотели бы, чтобы у них было больше времени, чтобы посвятить себя поиску новой музыки.

«С таким большим количеством замечательной музыки, легко почувствовать себя ошеломленным, - говорит Адам Рид, музыкальный редактор Deezer. - Это часто приводит к тому, что мы застряли в «музыкальном параличе» к тому времени, когда нам исполняется тридцать».

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