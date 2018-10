Крылья. Джамала представила новый студийный альбом

Сегодня состоялась премьера пятого студийного альбома украинской певицы Джамалы – Крила. В Киеве альбом вживую можно будет послушать на концерте 23 ноября в клубе Bel Etage. А уже через месяц после релиза певица отправляется в тур в поддержку альбома.

Выход альбома Крила – одно из знаковых украинских музыкальных событий года. И одновременно новый этап в творчестве Джамалы – замужество и рождение сына, как и победа в Евровидении 2016 не могли не наложить отпечаток на звучание и содержание новых песен.

Крылья – говорящее название. Во-первых, так называется заглавная песня альбома. Во-вторых, у певицы действительно выросли крылья, это ее поддержка, опора, любовь, беспокойство и вдохновение – муж Бекир и сын Эмир-Рахман, они помогают Джамале расправлять крылья и парить. В-третьих, образ птиц уже не раз появляется в ее творчестве. Вспомните хотя бы Bird из альбома All or Nothing (2013), а также название ее официального фан-клуба Jamala's birds.

В новый альбом вошло десять композиций: семь из них написаны на украинском языке и три на английском. Для работы над альбомом Джамала пригласила украинского джазового пианиста, живущего в Нью-Йорке Ефима Чупахина (певица уже не раз выступала с ним, например, одно из самых знакомых выступлений состоялось на главной сцене Alfa Jazz Fest 2016 во Львове), а также гитариста группы «Океан Ельзи» Владимира Опсеницу. На три песни из альбома уже сняты клипы – это Крила (режиссер Анна Копылова), Сумую и I Believe In You(режиссер Игорь Стеколенко).

Песни в альбоме по характеру очень разные – от нежной и чистой Любити, вдохновляющей Крила, игривой Незнайомець до драматичной и напряженной Натовп, написанной по мотивам поэмы Елены Телиги (по эмоциональному накалу ее можно поставить в один ряд с 1944, Неандертальці на стихи Лины Костенко, Песня о дружбе и Злива, созданной в коллаборации с Андреем Хлывнюком и Дмитрием Шуровым).

«В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 70-х. Я писала его на протяжении последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло множество событий, главные из которых – это замужество и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня», – поделилась Джамала.

Крила о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: «Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания?» В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом.

The Great Pretender о том, что очень многие девушки вынуждены «продавать» себя, и желательно подороже. Они делают яркий макияж, одевают откровенный наряд и отправляются в бар или ночной клуб «на охоту». Но они притворяются, на самом деле их сердца разбиты, они одиноки.

Сумую о том, что иногда бывает, тебе грустно, ты по кому-то скучаешь, и вдруг понимаешь, что тебе отчасти даже нравится это состояние. В этом есть определенный кайф, особенно осенью. Ты все чаще хочешь испытывать это чувство. Он только пять минут как ушел, а я уже по нему скучаю…

Кохання о взаимной симпатии, почти влюбленности, которая возникает во время переписки в соцсетях, и о разочаровании, которое наступает после встречи в оффлайне.

Незнайомець о мимолетной встрече. Вы сталкиваетесь где-то в вагоне метро, улыбаетесь друг другу, но на остановке расходитесь в разные стороны, каждый торопится по своим делам. И все, больше вы никогда не увидитесь.

Хвилі возможно, самая романтичная песня в альбоме. Героиня на берегу моря наблюдает за бесконечным движением волн. Благодаря им она не чувствует себя одинокой.

На написание песни Натовп меня вдохновила поэма Елены Телиги Чорна площа. Она о том, как меняется общественное мнение. Сегодня тебя любят и боготворят, а на следующий день устраивают травлю. В припеве она звучит как мантра, а куплеты мы с писательницей Викторией Платовой несколько изменили, добавили более современный язык, так как для пения там достаточно сложная поэтическая форма.

Любити о том, что любовь бывает эгоистичной. Ты думаешь: он на этой земле только для меня. Его улыбка, его смех, его слова, все это мне-мне-мне-мне-мне. Так думать очень приятно.

Happiness о том, что счастье и свобода всегда идут рука об руку. Ты счастлив, когда у тебя есть свобода выбора. Именно свобода дает тебе это ощущение. И наоборот, когда ты счастлив – ты свободен, твоя душа парит в небе.

это обращение ко всем разуверившимся, всем, кому нужна поддержка и опора.

Напоминаем, предыдущий альбом Джамалы «Подих» вышел ровно три года назад, 12 октября 2015 года, и был удостоен нескольких музыкальных премий, в том числе YUNA-2016 в номинации «Лучший альбом года».

